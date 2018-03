La Grande-Duchesse Maria Teresa est née le 22 mars 1956 à La Havane. Elle célèbre son 62e anniversaire ce jeudi.

La Grande-Duchesse fête ses 62 ans ce jeudi

La Grande-Duchesse Maria Teresa est née le 22 mars 1956 à La Havane. Elle célèbre son 62e anniversaire ce jeudi.

C'est au moment de la révolution conduite par Fidel Castro, en 1960, que la jeune Maria Teresa Mestre, accompagnée de ses parents, José Antonio Mestre et Maria Teresa Batista-Falla de Mestre, de ses deux frères et de sa sœur, quitte Cuba.



La famille d'origine espagnole va s'établir à New York, où la Grande-Duchesse est élève de l’école de Marymount. À partir de 1961, elle étudie à l'Ecole Française de New York. En juin 1965, ses parents s'installent pendant quelques mois dans leur propriété familiale à Santander en Espagne, puis élisent domicile définitif à Genève.



Tout comme ses deux frères et sa sœur, Antonio, Luis et Catalina, Maria Teresa a bénéficié d'une excellente éducation. Alors que son père est actif dans les domaines financiers; sa mère, passionnée d'arts et de littérature, se consacre à sa famille et transmet aux siens notamment les valeurs de la foi chrétienne.



Son Altesse Royale poursuit ses études à l'Institut Marie-José à Gstaad, puis au pensionnat Marie-Thérèse à Genève, où elle passe avec succès le baccalauréat français en juin 1975. Dans l'intervalle, elle obtient la nationalité helvétique. Après ses études secondaires, elle s’inscrit à l’Université de Genève où elle obtient en 1980 une licence en Sciences Politiques.

A l'université, la Grande-Duchesse rencontre son futur époux, le Prince Henri de Luxembourg. Pendant quatre ans, ils ont suivi les mêmes études. A la fin de leur cursus universitaire, le 7 novembre 1980, leurs fiançailles sont annoncées.

En 1981, le jour de la Saint-Valentin, Maria Teresa Mestre épouse à Luxembourg le Grand-Duc héritier. De leur union sont nés quatre fils et une fille: le Prince Guillaume (1981) – actuel Grand-Duc héritier – le Prince Félix (1984), le Prince Louis (1986), la Princesse Alexandra (1991) et le Prince Sébastien (1992).

Le 7 octobre 2000, le Grand-Duc héritier accède au trône et devient Grand-Duc de Luxembourg. Dès lors, la Princesse Maria Teresa porte le titre de Grande-Duchesse de Luxembourg.

La Grande-Duchesse est aujourd’hui grand-mère de trois petits-fils et d'une petite-fille, Gabriel (né le 12 mars 2006) et Noah (né le 21 septembre 2007), les deux fils du Prince Louis de Luxembourg, Amalia (née le 15 juin 2014) et Liam (né le 28 novembre 2016) les deux enfants du Prince Félix et de la Princesse Claire de Luxembourg.

Son engagement humanitaire et social

Très tôt, la Grande-Duchesse s'est intéressée aux problématiques sociales et humanitaires, reprenant ainsi une tradition familiale qui a amené ses grands-parents Agustin Batista Y Gonzalez De Mendoza et Maria Teresa Falla Y Bonet à prendre part activement aux œuvres philanthropiques et culturelles de Cuba. La construction de dispensaires médicaux offrant des soins gratuits dans les milieux ruraux défavorisés, compte parmi leurs engagements les plus remarquables. Ses grands-parents ont également contribué à la création de l’Orchestre Philharmonique de La Havane, dont la famille fut le principal donateur jusqu’à la révolution cubaine.

A l'occasion de son mariage, la Grande-Duchesse reçoit un don lui permettant de créer la Fondation qui porte son nom et celui de son mari et dont elle est la Présidente. Ce fonds permet à la Grande-Duchesse d’œuvrer pour l’intégration dans la société luxembourgeoise de personnes en détresse et de personnes à besoins spécifiques. En 2016, elle a organisé le premier forum international sur les troubles d’apprentissage à Luxembourg. La Fondation soutient aussi des projets internationaux en Afrique et en Asie.

Depuis 1997, la Grande-Duchesse est Ambassadeur de Bonne Volonté de l’UNESCO pour la lutte contre la pauvreté, l’éducation des jeunes filles et la promotion des microcrédits. Elle travaille depuis de nombreuses années avec le Professeur Muhammad Yunus (prix Nobel de la Paix 2006) et s’implique dans le domaine de la finance inclusive au Grand-Duché de Luxembourg. Ainsi, depuis 2006, la Grande-Duchesse assure la Présidence d'honneur de LuxFLAG, Luxembourg Fund Labeling Agency, la première agence à octroyer un label de qualité à des fonds d’investissements en microfinance à travers le monde. Depuis 2005, la Grande-Duchesse préside le jury international du Prix européen de la Microfinance, qui récompense chaque année le porteur d’une initiative en matière de microfinance et de finance inclusive dans des pays en développement.

En avril 2007, la Grande-Duchesse est nommée par l’UNICEF Eminent Advocate for Children, un mandat qui lui a été attribué pour son action en faveur des enfants orphelins du Sida et des "enfants-soldats".

Elle assure de nombreux patronages et engagements auprès d’organisations caritatives et socioculturelles luxembourgeoises, dont la Croix-Rouge luxembourgeoise et la Fondation Cancer.

Les hautes distinctions que la Grande-Duchesse a reçues pour son action humanitaire sont l’illustration de cet engagement hors du commun : en octobre 1999, Son Altesse Royale la Grande-Duchesse héritière est nommée Docteur honoris causa de la Seton Hall University (New Jersey, USA). En février 2003, la Grande-Duchesse reçoit le titre de Docteur honoris causa de l’Université de Léon (Nicaragua) et le 13 juin 2006, la représentation du Saint-Siège auprès des Nations Unies lui décerne le Path to Peace Award, prix attribué chaque année à une personnalité se distinguant par son engagement humanitaire et social. En 2013, l’association ELPIDA lui décerne l’International Solidarity Award en reconnaissance de son œuvre en faveur des enfants atteints d’un cancer.

L'engagement humanitaire et social de la Grande-Duchesse l'a souvent amenée à l’étranger afin de se rendre compte sur le terrain de l’évolution des projets qu’elle soutient activement. C’est ainsi qu’elle a visité le Népal, le Mali, le Bangladesh, la Thaïlande, la Bosnie, le Laos, le Kenya, le Sénégal et le Burundi, prenant particulièrement à cœur le sort des enfants en détresse.

A la suite de sa visite à la prison centrale de Bujumbura, capitale du Burundi, en juin 2009, la Grande-Duchesse découvre le sort d’enfants mineurs emprisonnés pour des délits de droit commun. En quatre ans, avec l’aide de la Maison Shalom fondée par Maggy Barankitse, la fondation de la Grande-Duchesse a réussi à faire libérer les 600 mineurs incarcérés dans les prisons burundaises dans des conditions inhumaines à travers tout le pays. Ces enfants ont ensuite bénéficié d’une aide psychologique, juridique et éducative grâce au projet « La main tendue » entièrement financé par la Fondation du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse.

En septembre 2016, la Grande-Duchesse a rejoint le conseil de patronage de la Asian University for Women (AUW). Basée à Chittagong au Bangladesh, l’université a formé depuis sa création en 2008 plus de 1200 jeunes filles, destinées à devenir des femmes leader en Asie.

Loisirs et intérêts

La Grande-Duchesse adore passer du temps avec ses petits-enfants. Elle s’intéresse aux arts décoratifs et au design et dans sa jeunesse, elle a fait de la danse classique pendant 18 ans. Elle aime également le chant, jouer de la guitare et aime tout particulièrement se promener avec ses chiens.

La Grande-Duchesse affectionne également le ski, le patinage et les sports nautiques, qu’elle pratique avec plaisir.

Passionnée de littérature, elle a participé au jury du prix littéraire du roman historique, le Prix des Princes, à Paris en 2016.

