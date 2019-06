Ambiance festive au château de Colmar-Berg, mardi soir. Le couple grand-ducal avait invité du beau monde pour la traditionnelle «Garden Party». Découvrez nos photos de l'événement.

Lifestyle 63

La «Garden Party» a eu lieu au château de Berg

Ambiance festive au château de Colmar-Berg, mardi soir. Le couple grand-ducal avait invité du beau monde pour la traditionnelle «Garden Party». Découvrez nos photos de l'événement.

(mij trad. sw) - Mardi soir, des représentants de la politique, de l'économie, de la culture et de la société luxembourgeoises étaient conviés du côté de Colmar-Berg, pour la traditionnelle «Garden Party», organisée par le couple grand-ducal.

Comme d'habitude, les visiteurs ont été accueillis personnellement par le grand-duc Henri et la grande-duchesse Maria Teresa avant de profiter de la soirée sous des températures très agréables.

La deuxième «Garden Party» aura lieu au début de la semaine prochaine. D'ici là, l'agenda de la famille grand-ducale est plutôt chargé: jeudi, la Grande-Duchesse et sa fille Alexandra accueillent les participants de la conférence "Stand Speak Rise Up!", vendredi une rencontre avec les habitants de Colmar-Berg est organisée et ce weekend, la Fête nationale sera célébrée un peu partout dans le pays.

63 Photo: Laurent Blum

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum Photo: Laurent Blum