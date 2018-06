La deuxième garden-party a eu lieu au château de Colmar-Berg

La garden-party avec la famille grand-ducale s'est poursuivie au château de Colmar-Berg jeudi soir, après un premier round avec d'autres convives mardi soir.

Nicole WERKMEISTER

Et de deux ! Après une soirée ensoleillée mardi soir, la famille grand-ducale a poursuivi ses traditionnelles garden-parties jeudi soir dans le cadre verdoyant du château de Colmar-Berg.

Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse, accompagnés de Leurs Altesses Royales le Grand-Duc Héritier et la Grande-Duchesse Héritière, y ont convié les "forces vives" de la Nation (industrie, finances, assurances, commerce, artisanat), les principaux responsables des Syndicats, des Chambres professionnelles, des Institutions de l’Union Européenne ou encore des personnalités agissant dans le cadre d’œuvres caritatives, de représentants des Cultes, du monde de la Culture, de l’Enseignement, des Fédérations, de la Justice, de l’Armée et de la Police grand-ducale, ainsi que les Hauts Fonctionnaires auprès des différents départements ministériels.

Le photographe de wort.lu s'est immiscé dans la foule pour saisir ces retrouvailles:

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: Laurent Blum





