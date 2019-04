Cette semaine, notre chroniqueur revient avec émotion sur l'incendie ravageur de la célèbre cathédrale de Paris.

La chronique de Stéphane Bern: Notre-Dame de Paris

Cette semaine, notre chroniqueur revient avec émotion sur l'incendie ravageur de la célèbre cathédrale de Paris.

Par Stéphane Bern

Qui aurait pu imaginer voir un jour cet effroyable spectacle? Plus qu’un sanctuaire religieux, plus qu’un chef-d’œuvre de l’architecture gothique, plus qu’un haut lieu spirituel et culturel de la capitale française, la cathédrale Notre-Dame de Paris est constitutive de la nation française, un livre d’Histoire où se racontent tous les grands événements et qui a résisté contre vents et tempêtes à 850 ans de guerres et de révolutions... jusqu’à ce jour terrible.

La cathédrale en feu est un drame vécu intimement par chacun car il représente la fragilité de ce que l’on croyait éternel et invulnérable ! Un emblème de la fierté nationale, une compagne fidèle des amoureux de Paris et un symbole qui dépasse les frontières, les clivages, les croyances et les sensibilités.

La chronique de Stéphane Bern Chaque week-end, le célèbre animateur Stéphane Bern nous livre son point de vue sur l'actualité, dans une chronique intitulée "L'air du temps". Retrouvez ici l'ensemble de ses contributions.

C’est sans doute ce qui explique l’extraordinaire émotion que cette tragédie a suscitée à travers le monde et l’incroyable mouvement de solidarité qui s’est immédiatement manifesté pour participer à la reconstruction de la cathédrale avec sa flèche qui s’élevait fièrement dans le ciel parisien et qui n’a pas résisté aux flammes.

Pour transformer ce deuil en espérance, ces larmes en action, quel plus beau réconfort que les messages adressés du monde entier. «Notre-Dame sera reconstruite !» a lancé Michelle Obama lors d'une soirée de présentation de son livre de mémoires. «Vous avez traversé des épreuves bien plus terribles que nombre d'entre nous. Soyez forts et ayez la foi», a-t-elle ajouté.

Le Grand-Duc et la Grande-Duchesse de Luxembourg – qui est la marraine du bourdon Maria Teresa de la cathédrale Notre-Dame de Paris – ont envoyé un message au président Macron : «Les images de la cathédrale Notre-Dame de Paris en feu nous ont brisé le cœur la nuit dernière. Aujourd’hui nous voulons saluer le mouvement de mobilisation qui est en train de naître afin que ce haut lieu de civilisation française rayonne à nouveau dans le monde entier».

Pour la reine Elizabeth, «le prince Philip et moi-même avons été profondément attristés de voir les images de l'incendie qui a ravagé la cathédrale de Notre-Dame».

Notre-Dame de Paris victime des flammes Le 15 avril 2019 au soir, un incendie s'est déclenché au coeur du monument le plus visité de France, détruisant une partie de la cathédrale.

Leur fils, le prince de Galles dit «avoir eu le cœur totalement brisé en apprenant le terrible incendie à la cathédrale Notre-Dame... Je n'ai que trop conscience du sens véritablement spécial que la cathédrale possède dans le cœur de votre nation, mais aussi pour nous tous hors de France, pour qui elle représente l'une des plus formidables réalisations architecturales de la civilisation occidentale. C'est un trésor pour toute l'humanité et, à ce titre, être témoin de sa destruction dans cet épouvantable incendie est une tragédie bouleversante, dont nous partageons tous l'insupportable douleur».

Le roi d’Espagne, le prince de Monaco, le roi des Belges, le roi du Maroc, le pape François naturellement, mais aussi Donald et Melania Trump, le président chinois, Vladimir Poutine, le Japonais Shinzo Abe, tous soulignent d’une seule voix combien Notre-Dame de Paris est un symbole essentiel de la civilisation française et un trésor exceptionnel de l'humanité.

Et en ce week-end de Pâques tous espèrent sa résurrection.

