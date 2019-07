Notre chroniqueur revient cette semaine sur la folie qui entoure le tableau le plus célèbre du Louvre. Il est vrai que la Joconde attire les visiteurs qui se muent, rapidement, en acheteurs. De Vinci fait la fortune du musée même.

La chronique de Stéphane Bern : Mona Lisa superstar

Véritable rock-star du musée parisien du Louvre, la Joconde de Léonard de Vinci a été déménagée d’étage cette semaine avec mille soins jaloux et sous la protection d’une armada de gardiens. Mona Lisa fait recette et crée même une indescriptible cohue dans le 1er musée du monde. D’ailleurs, désormais, il faut emprunter la file de circulation, comme à l'aéroport, obligeant le public à slalomer dans deux salles avant d’arriver devant l'icône, galerie Médicis, où des agents vous interpellent en deux langues, anglais et français, « une seule photo et avancez ».

Louvre: plus de 10 millions de visiteurs en 2018, un record Le Louvre, musée le plus visité au monde, a dépassé la barre des dix millions de visiteurs en 2018, un chiffre inégalé pour un musée international de beaux-arts et d'antiquités, d'après sa direction.

Il y a un côté transhumance du bétail sous la bonne garde d’un berger regrette un gardien, dépassé par cette « folie furieuse ». Cette folie se manifeste aussi dans l’afflux de réservations pour l’exposition-événement autour de Léonard de Vinci qui se tiendra à partir du 24 octobre, pour le 500ème anniversaire de la mort du peintre.

Mona Lisa n'est pas seulement un chef-d'œuvre, c’est une vache à lait des produits dérivés à la boutique de la Réunion des Monuments Nationaux. Voire un veau d'or : 172 références produits autour de la Joconde vendus à partir de 1,90 euro pour le crayon papier jusqu'à 150 euros pour l'estampe en passant par le torchon, l'étui à lunettes ou le Rubik's cube. Plus étonnant, la paire de chaussettes à l'effigie de la Joconde, sur fond rose ou bleu, a détrôné le magnet, produit vedette sur Léonard de Vinci depuis des lustres.

Au Louvre, on ne badine pas avec le sourire le plus célèbre du monde, qui est vite devenu celui des responsables marketing des boutiques. La Joconde est une machine à cash qui doit produire toujours plus, au risque de s’emballer ou de fournir des souvenirs kitsch à la lisière du bon goût. Quand on aime, on ne compte pas !

En 2018, sur les 100 meilleures ventes des boutiques du musée, Mona Lisa apparaît 45 fois. Il s’est vendu en 2018, 872 000 articles à l’effigie de la Joconde, offrant au Louvre un pactole de plus de 3 millions d'euros.

Il est vrai que selon une étude, 85% des dix millions de visiteurs annuels du Louvre viennent essentiellement pour la voir et lever en l’air les deux mains devant la Joconde afin de l’immortaliser sur leur smartphone, sans vraiment se soucier de l’identité de la Florentine Lisa Gherardini, épouse de Francesco del Giocondo qui lui a légué son nom pour l’Histoire.

Les tickets s'arrachent

La Leonoardomania ne connaît plus de limites. Parmi les folies du moment, une pièce de monnaie Mona Lisa d'une valeur de 89.000€, frappée par la Monnaie de Paris, splendide bas-relief sur une pièce de 1 kilo or de 85 mm de diamètre. Insensé ? « On a déjà eu des commandes avant même qu'elle ne soit réalisée. Il y a des collectionneurs », souligne Julien Sabouret, chef de produit à la Monnaie de Paris.

Reste qu’entre un sac en toile et une boule à neige à l’effigie de la Joconde, les livres sur Léonard de Vinci s’arrachent autant que les tickets pour l’exposition d’octobre. Par chance, le business n’a pas encore réussi à tuer l’art et la culture.