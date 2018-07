C'est samedi et Stéphane Bern nous livre sa vision de l'actualité dans «L'air du temps». Notre chroniqueur revient sur le ping-pong verbal entre Catherine Deneuve et Isabelle Adjani déclenché par la libération de la parole des femmes victimes d'agressions sexuelles et de harcèlement suite à l'affaire Weinstein.

La chronique de Stéphane Bern: La guerre des étoiles

En pleine tourmente judiciaire, le producteur américain Harvey Weinstein aggrave son cas en faisant des déclarations fracassantes au journaliste et écrivain Taki Theodoracopulos du magazine britannique The Spectator. Croyant plaider pour sa défense, il admet avoir offert des rôles à des actrices en échange de relations sexuelles.



«Oui, comme tout le monde je leur ai offert du travail en échange de sexe. Et tout le monde le fait encore. Mais je n’ai jamais, au grand jamais, forcé une seule femme», proteste-t-il. On aimerait le croire même si la liste des victimes de ce prédateur ne cesse de s'allonger. Pourtant, parmi les dommages collatéraux, il est à craindre qu'une guerre en dentelles ne soit relancée parmi les étoiles du cinéma entre celles qui réclament pour les femmes le droit de crier leur colère et celles qui revendiquent la possibilité d'être «importunées» au nom du principe de séduction.

On se souvient qu'après la libération de la parole des femmes victimes d'agressions sexuelles et de harcèlement, le quotidien Le Monde avait ouvert ses colonnes à un manifeste de cent femmes défendant «une liberté d'être importunées». Catherine Deneuve, essuyant un tir de critiques, avait signé le texte, s'attirant les foudres de sa consœur Isabelle Adjani estimant que «ce texte était la pire chose à faire». «Comment ces femmes ont-elles pu oublier la situation de ces autres femmes, et je ne parle pas que des actrices, loin de là, mais de toutes celles victimes d'abus sexuels, de violences conjugales, et qui commençaient à s'y retrouver pour aller se défendre, s'est indignée la comédienne. Comment peut-on prendre le risque d'anéantir ça? Et au nom de quoi? D'une histoire culturelle du libertinage… Comme si c'était ça qui était en jeu ».



Dans un entretien aux Inrockuptibles, l'actrice se félicite de la libération de la parole et souligne un ralentissement du harcèlement visant les femmes. Une amélioration qu'elle attribue à la prise de conscience générale liée à l'utilisation de #MeToo et #BalanceTonPorc. Elle déplore toutefois «le ricanement excédé des hommes» et la ferveur de certaines femmes, «pires que les hommes», à entretenir une forme de «machisme» dans la société. Vise-t-elle directement Catherine Deneuve qui avait dénoncé une «haine des hommes» dans le féminisme moderne.

Isabelle Adjani souligne qu'on est «juste au début d'une remise en cause d'un fonctionnement qui macère dans le déni depuis une éternité. Et les actrices sont singulièrement fragilisées par ces abus». Dans un ping-pong, l'autre icône du cinéma français lui répond dans le magazine Harper's Bazaar, justifiant avoir «toujours été du côté des femmes». Pour autant, elle estime que «le désir est au cœur de nombreuses professions créatives, comme le cinéma, la musique, et la photographie de mode». La reine Catherine ajoute: «Au début, être actrice ce n'est pas tellement un talent. Cela a beaucoup à voir avec l'apparence physique. Quand une femme jolie entre dans une pièce, elle fait appel aux gens. C'est injuste, mais c'est la vie… » Et la star de conclure « le défi consiste à connaître la limite et à comprendre la différence entre flirter et aller trop loin».



Cette différence ne s'appellerait-elle pas le consentement ? Reste à savoir si les deux actrices vont continuer longtemps à se répondre sur la conception du rapport de séduction entre hommes et femmes. Là où elles pourraient se retrouver, c’est sur la question de l’éducation inculquée aux petits garçons, autant à l’école que par leur propre mère.



«Les garçons essaient de séduire les filles, et parfois ils sont trop insistants, alors c'est véritablement une question d'éducation». Catherine Deneuve suggère l'adoption d'un "code de conduite", et manifeste son souhait que les écoles enseignent cette limite à ne pas franchir entre drague et harcèlement. C’est là un défi pour tous les parents, et cela porte un nom, la valeur de l’exemple.