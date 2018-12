C'est un touchante histoire que Stéphane Bern nous livre dans sa chronique cette semaine. Celle de la rencontre de Clint Eastwood avec sa fille cachée... de 64 ans.

La chronique de Stéphane Bern: Conte de Noël à Hollywood

Lors de l'avant-première à Hollywood de son nouveau film, "La Mule", l’acteur et réalisateur Clint Eastwood a convié toute sa famille au Regency Villa Theater, pour poser avec sa tribu tel un paterfamilias d’autrefois, fier de sa progéniture. D’ailleurs, l’acteur partage certes l’affiche avec son protégé Bradley Cooper mais également avec l’une de ses filles, Alison Eastwood, 46 ans, qui tient l’un des seconds rôles.



A 88 ans, l’acteur mythique n’aime rien tant que se trouver parmi les siens. Sur le tapis rouge, il a donc réuni sa famille: sa compagne Christina Sandera, son ex-épouse Maggie Johnson (mère d’Alison) et les sept enfants qu’il a eus de cinq mères différentes, à savoir Kimber Lynn, Kyle, Francesca, bien entendu Alison, Kathryn, Morgan sans oublier le plus célèbre de la fratrie, Scott. A tous il a transmis le virus du cinéma car Kimber Lynn (54 ans) est un producteur de films, Kyle (50 ans) est un musicien et acteur, Alison (46 ans) est une actrice, réalisatrice et créatrice de mode, Scott (32 ans) est un acteur, Kathryn (30 ans) est une actrice et scénariste, enfin Francesca et Morgan, âgées respectivement de 25 et 22 ans, ont également choisi de jouer la comédie.

Cependant, pour compléter le tableau du clan Eastwood, Clint a tenu à officialiser l’existence d’un huitième membre de la famille. A 88 ans, Clint Eastwood est devenu publiquement le père de Laurie Murray dont il ignorait tout, surtout qu’elle fût sa fille cachée. L'existence de Laurie a été révélée pour la première fois par Patrick McGilligan, biographe de l'artiste. L'enseignante, âgée de 64 ans, est née d'une relation entre l'acteur américain et une femme résidant à Seattle, alors qu'Eastwood était fiancé à sa première épouse, Maggie Johnson. Lorsque la relation a pris fin, la femme - dont l'identité n'a pas été révélée - a appris qu'elle était enceinte et a décidé de donner le bébé en adoption sans rien révéler à Clint, alors encore inconnu du grand public. Plus de 30 ans ont passé jusqu'à ce que Laurie Murray décide de rechercher ses parents biologiques.

«Laurie était très intéressée de découvrir qui étaient ses parents et a donc engagé quelqu'un pour l'aider», a déclaré au Daily Mail une source proche de la famille. Lorsque Laurie Murray a appris que son père était Clint Eastwood, l'un des les grandes stars d'Hollywood, elle est partie à sa recherche. Comme le précise le tabloïd britannique, Eastwood ne connaissait pas l'existence de Laurie, mais en gentleman il n'a pas hésité une minute à la recevoir et créer avec elle une relation de proximité père-fille.

Depuis leurs retrouvailles il y a quelques années, l'enseignante a partagé des vacances, des mariages et toutes sortes d'événements familiaux avec l'acteur, sans parler de leur passion commune pour le golf. Sans vraiment révéler son identité, il ne l’a jamais cachée, l’emmenant avec lui aux cérémonies des Oscars. Mais personne dans la sphère publique ne s’est posé de questions et c’est seulement la semaine dernière que le secret a été brisé lorsque le réalisateur l'a intentionnellement présentée aux caméras pour la première de son film.

Loin de s’inquiéter des partages futurs de l’héritage familial, les sept autres enfants de Clint Eastwood, lui-même ébranlé par la disparition de celle qui fut autrefois sa compagne, l’actrice Sondra Locke, n'ont pas manqué l'occasion d’immortaliser le moment par une photo de groupe. «Les huit ensemble, comme j'aime mes frères et sœurs», a écrit Francesa sur son compte Instagram.

Clint Eastwood, en grand seigneur, veut désormais rattraper le temps perdu avec cette fille aînée de 64 ans qui lui tombe miraculeusement du ciel. Il l’a présentée aux médias sous le nom de Laurie Eastwood, assurant «être très heureux à son âge d’agrandir le clan familial sans avoir besoin de recommencer avec les biberons et les couches!». Une histoire vraie qui ressemble à un conte de Noël, et le scénario idéal d’un film familial.