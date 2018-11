Michael Jackson est le sujet de la chronique de Stéphane Bern. Une exposition est consacrée à la pop star ambivalente, décédée en 2009 et qui aurait eu 60 ans cette année.

Lifestyle 3 min.

La chronique de Stéphane Bern: Bambi au firmament des arts

Michael Jackson est le sujet de la chronique de Stéphane Bern. Une exposition est consacrée à la pop star ambivalente, décédée en 2009 et qui aurait eu 60 ans cette année.

Il est le plus productif du panthéon des stars défuntes. Véritable mythe populaire et contemporain, Michael Jackson rapporte à sa famille la bagatelle d’un milliard d’euros par an, grâce notamment à "Thriller", qui se serait déjà vendu à 105 millions d’exemplaires 36 ans après sa sortie.

Bambi fascine toujours. Sans doute parce qu’au-delà de son indéniable talent d’artiste de la pop et de la soul, il a fait de sa vie une œuvre d’art. Comme le souligne l’Académicien français Marc Lambron dans un livre «Vie et mort de Michael Jackson», il est un artiste fondateur qui a une postérité parmi les peintres, les photographes, les vidéastes, les sculpteurs ou les écrivains… et «sa modernité tient à ce qu’il est un être de lisière. C’est un adulte, mais qui a en lui un enfant, un double qui le hante et avec lequel il est en débat permanent. C’est un Noir, mais qui veut devenir blanc. Il a aussi un côté «trans», est-ce un homme ou une femme? On ne le sait pas. Il fait trois enfants mais s’affiche «no sex», il anticipe et sacrifie à toutes les problématiques de PMA, GPA qui sortent aujourd’hui. Toutes ces dualités, ces transgressions, cette façon d’être sans cesse entre deux, cette pluralité identitaire coïncident avec notre époque».

Près de dix ans après la disparition du roi de la pop, le Grand Palais, à Paris, met en lumière l'influence que Michael Jackson a exercée sur les artistes contemporains, des années 80 à nos jours. Après le National Portrait Gallery de Londres, et avant Bonn puis la Finlande, l'exposition "On The Wall", en référence à l'album "Off the wall" de 1979 et qui s'est ouverte hier, réunit dans la capitale française plus de 120 oeuvres (peintures, sculptures, photos et installations vidéo) explorant l'impact artistique du chanteur disparu en 2009, lui-même l'une des personnalités les plus influentes du XXe siècle dans la musique, la danse, les clips vidéo et la mode.

Andy Warhol, dont de nombreuses photographies de Michael Jackson sont présentées, a été l'un des premiers à tomber sous le charme de l'enfant-star devenu célébrité planétaire. Mais on y admire aussi le portrait de l’icône par Keith Haring, le jeu noir-et-blanc de Yan Pei-Ming, les photos de David LaChapelle ou encore la pièce maîtresse de l’exposition, "Dangerous", la toile originale de Mark Ryden qui a servi de pochette à l’album éponyme. Commandée par Michael Jackson en 1991, cette peinture regorge de symboles, clins d’oeil et énigmes qui racontent plus que des discours le goût de Bambi ou Peter Pan pour les attributs du pouvoir.

Ainsi, le roi de la pop a collaboré directement avec des artistes plasticiens comme le peintre officiel de Barack Obama, l’Américain Kehinde Wiley qui l'a immortalisé en monarque à cheval, directement inspiré du portrait équestre du roi Philippe II d’Espagne par Rubens en 1628. Cet impressionnant tableau accueille d'ailleurs le visiteur. Spécialement pour l'étape parisienne de l'exposition, le Grand Palais a commandé plusieurs oeuvres, notamment à la chorégraphe Raphaëlle Delaunay, filmée par l'acteur Jacques Gamblin qui fait ainsi ses premiers pas de réalisateur. La séquence vidéo propose un cocktail étonnant entre des pas de danse classique et les postures iconiques de Michael Jackson.

Présentée jusqu'au 14 février, "On the Wall" décrit, étape par étape, une facette du chanteur qui aurait eu 60 ans le 29 août: le danseur de légende, l'avènement du roi de la pop, le roi du pop art, ses métamorphoses, le citoyen du monde et enfin l'icône et l'idole. «D'autres chanteurs comme David Bowie ou Paul McCartney ont influencé des artistes, mais le cas de Michael Jackson est inégalé», estime la commissaire de l’exposition Vanessa Desclaux. «Il est devenu modèle. Il continue d'influencer et d'inspirer». Lui qui se sentait une fraternité d’âme avec Michel Ange n’aura pourtant pas eu besoin de pinceaux ni de burin pour transformer sa vie en art. L’héritage de Michaël Jackson est loin de s’éteindre, pour la joie de ses fans et le bien-être de ses ayant-droits.