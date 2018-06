La chronique de Stéphane Bern: Ballon rond et langue de chat

Ce concept de repas perché dans le ciel a déjà été installé dans plusieurs grandes villes du monde. Le Dinner in the Sky, c'est un peu une table d'hôte urbaine, où l'on déguste un repas fait par les meilleurs chefs du pays, perché à une quarantaine de mètres du sol. 22 convives peuvent s'y attabler, ainsi qu'un chef et deux personnes pour le service.