Rester fraîche et sèche lorsqu'il fait 35°C à l'ombre n'est pas chose aisée... Voici 9 astuces pour résister à la chaleur et ne pas transpirer lorsque les températures montent...

1. Prenez une douche bien chaude



Pourquoi prendre une douche chaude alors qu'on ne rêve que de fraîcheur? Celle-ci va baisser la température de votre corps à l'inverse d'une douche froide qui va, certes, être agréable sur le moment mais qui va augmenter votre température interne et vous faire transpirer de plus belle ensuite. De plus, l'eau chaude va débarrasser votre corps de ses cellules mortes.

2. Ne pas remettre les mêmes vêtements

Les vêtements accumulent la saleté, la poussière, les cellules mortes, les résidus de maquillage et deviennent moins perméables à l'air et donnent ainsi chaud.



3. Portez des coupes amples

Pour éviter de transpirer, rien de mieux qu'une robe ample pour laisser circuler l’air plus facilement, de quoi éviter de transpirer en plein été. Alors, on laisse les shorts, jupes et leggings au placard.



4. Pas de tissus qui collent à la peau

On oublie les fibres synthétiques, la soie et on privilégie le coton et le lin même si ça froisse!



5. Évitez les tops chargés de déco et les bijoux



Les tops avec des tissages, des perles ou des accessoires en métal sont à bannir car tous ces accessoires donnent du poids aux vêtements et les collent plus près de votre peau. On laisse également dans la boîte à bijoux collier, bracelet et les bagues qui favorisent la transpiration.



6. Évitez les habits avec doublure



Les doublures en synthétique favorisent la transpiration et tiennent du coup encore plus chaud. Alors, on évite!

7. On oublie les vêtements noirs

Portez du blanc, du beige, du crème mais surtout pas de noir si vous ne voulez pas transpirer. Les couleurs foncées absorbent la lumière et donnent très chaud, tandis que les couleurs claires réfléchissent la lumière et vous aident à rester fraîche.

8. On porte chapeau ou foulard

Apportez un peu d'ombre à votre tête en portant un chapeau à larges bords ou une petite écharpe en coton idéale sur les épaules pour absorber la sueur.



9. ... Et des manches longues

Pour rester fraîche, portez des manches longues. Non seulement les rayons du soleil sur les bras nus sont mauvais pour la peau mais, en plus, ils augmentent la température de votre corps.