Caviar, or et diamant sont généralement associés à l'univers du luxe, mais cette année il sera question de les glisser au pied du sapin sous la forme de soins aux multiples vertus. Les fêtes de fin d'année sont la période idéale pour offrir ou se faire offrir des cosmétiques originaux formulés à partir d'actifs précieux que les marques n'hésitent plus à décliner sous des formes diverses et variées. Shampoings, crèmes, élixirs : voici des soins aux actifs d'exception à shopper avant le 24 décembre.

Le Coffret Perle & Caviar de l'Institut Arnaud

Le Coffret Perle & Caviar de l'Institut Arnaud

La marque française Institut Arnaud met ses soins à base de protéines de caviar et d'extrait de perle de culture en coffret pour les fêtes. L'écrin constellé de paillettes contient une "Crème Prémium Global Jour" en format de 50 ml, un "Elixir Contour Yeux" de 15 ml et cinq ampoules "Cure Prestige" aux vertus anti-âge et régénérantes.Prix : 62,50 eurosSite : www.arnaud-institut.com

L'Eye Patch Gold de Patchness

L'Eye Patch Gold de Patchness

Pour les fêtes de fin d'année, la marque Patchness met les petits plats dans les grands en proposant l'Eye Patch Gold, un soin anti-âge pour le contour des yeux à l'acide hyaluronique, au collagène, et aux extraits d'or. Chaque utilisation permet de lifter et de lisser le contour des yeux. Existe également pour le contour des lèvres.Prix : 19,90 euros les 5 patchs.Site : www.patchness.com

Le Masque Jeunesse Diamant par Gemology Cosmetics

Le Masque Jeunesse Diamant par Gemology Cosmetics

Gemology Cosmetics propose un masque anti-âge enrichi en diamant et tourmaline pour régénérer la peau, réduire l'aspect des rides et redonner de l'éclat au teint. Destiné aux peaux matures et fatiguées, le masque offre également des vertus hydratantes.Prix : 78 euros les 50 ml.Site : www.gemology-paris.com

