Le Salon international de l'automobile s'est tenu vendredi, samedi et dimanche au Kirchberg et a une nouvelle fois de plus attiré la foule.

Lifestyle

L'International Motor Show en images

(dho) - Au salon de l'automobile et de la moto, des maquettes de rêve ainsi que le savoir-faire des métiers de l'industrie ont été présentés. Des entreprises de tuning, des fournisseurs d'accessoires et des carrossiers étaient également présents sur place.

Photo: Lex Kleren

Photo: Lex Kleren

Depuis une vingtaine d'années, près de 170 exposants exposent plus de 600 automobiles et motos sur plus de 30.000 mètres carrés. Environ 30.000 visiteurs se sont rendus dans les halls de Luxexpo.

