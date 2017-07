(AFP) - Nos écoles doivent-elles investir dans des programmes d'intelligence émotionnelle pour un meilleur développement de nos enfants ? Selon une vaste étude publiée ce mercredi 12 juillet dans la revue Child Development, les enfants qui sont entrainés à reconnaître et comprendre leurs émotions améliorent à long terme leurs résultats scolaires, mais aussi leur relations avec les autres tout en diminuant leur anxiété.

Instaurer des programmes d'intelligence émotionnelle dans les classes sur la durée pourrait aider les enfants à mieux réussir dans la vie, conclut une étude menée conjointement par l'université de la Colombie-Britannique et les universités américaines de l'Illinois et de Loyola à Chicago.

Ces travaux, publiés dans la revue Child Development, portent sur 82 programmes suivis par 97.406 enfants aux Etats-Unis et en Europe, âgés en moyenne de 11 ans.

Ces protocoles d'apprentissage, connus sous le nom de "MindUp" ou "Root Empathy", visent à faire prendre conscience à l'enfant de ses émotions, les comprendre pour les gérer et à développer de l'empathie, prendre des décisions, construire et maintenir des relations sociales positives.

Les chercheurs ont constaté que les bénéfices perduraient entre 6 mois et 18 ans après avoir introduit les programmes dans des classes, allant de la maternelle au lycée, quel que soit le milieu socio-économique de l'enfant.

D'après les résultats des travaux, les étudiants qui ont participé aux programmes ont terminé leurs études au lycée avec un niveau 11% plus élevé que les autres. Leur taux d'obtention du diplôme était 6% plus élevé.

L'étude montre aussi un impact positif concernant le niveau de consommation de drogues et les problèmes de comportement qui étaient 6% plus bas chez les "entraînés" que chez les autres participants. Même constat pour les faits de délinquance avec un taux d'arrestation 19% moins élevé et 13,5% de diagnostics en moins de troubles mentaux.

Des initiatives altruistes de ce type sont déjà en place au Danemark, en Hollande et en Russie. Des cours d'empathie et de gentillesse sont obligatoires pour les 6-16 ans depuis 2016 au Danemark. À Moscou, des écoliers apprennent à faire preuve de gentillesse. Les cours, initiés en 2004, consistent à rencontrer des personnes en situation de handicap et échanger avec elles.

En France, les établissements scolaires s'intéressent de plus en plus à la "mindfulness", méditation de pleine conscience laïque, développée aux Etats-Unis dans les années 70, afin d'améliorer les capacités attentionnelles des enfants pour faciliter les apprentissages, lutter contre les tensions, les violences et le harcèlement scolaires. Entre 2014 et 2016, 3.000 élèves de la maternelle au BTS ont expérimenté un programme de 10 semaines de méditation de pleine conscience, guidés par des instructeurs et une soixantaine d'enseignants formés par l'AME (Association pour la méditation) créée en 2014, au sein de 40 établissements français.

Pour consulter l'étude : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cdev.12864/abstract;jsessionid=E2893918CD265BD613254F44134843C4.f03t04

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.