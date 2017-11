Par Anne Fourney

Le directeur du guide Michelin Belgique Luxembourg s'enthousiasme pour le Ristorante Fani, l'Italien de Roeser, qui a reçu son étoile lundi à Gand. Et constate parmi les tables du Grand-Duché un manque d'originalité et d'audace.

"La découverte de l'année"

"C'est la découverte de l'année", s'est enthousiasmé Werner Loens, le directeur du guide Michelin Belgique Luxembourg, lui-même inspecteur. «Fani est un vrai restaurant avec un bon service, une bonne ambiance, et surtout une très, très bonne cuisine italienne et inspirée. Cela faisait longtemps que l'on n'avait pas vu un restaurant de cette trempe au Grand-Duché!»

La cuisine de Roberto Fani affirme une certaine personnalité. Elle puise bien sûr son inspiration en Italie. C'est une cuisine soignée et précise, aux saveurs généreuses, où les produits sont sublimés.

Citons l'audacieuse cuisson du filet de bœuf plongé dans une huile d'olive à 62°C ou le délicat oeuf poché à la truffe, servi dans une espuma de Parmigiano Reggiano… et délicieusement relevé de truffe.

«Ne vous laissez pas tromper», lit-on dans le guide Michelin. «L'apparente simplicité des plats cache une technique très pointue»: les inspecteurs sont généralement issus de la restauration et savent reconnaître ce genre de subtilité.



Le guide Michelin fait la part belle aux Italiens qui raflent les étoiles depuis trois ans. Renato Favaro, qui avait perdu la sienne en 2014, l'avait récupérée l'année suivante après s'être remis durement au travail ; Ilario Mosconi a récupéré son second macaron en 2017. Globalement, les bonnes nouvelles s'enchaînent.

"Pas tellement d'ambition parmi les nouveaux"

Mais qu'en est-il de l'évolution de la gastronomie au Grand-Duché? «Ces dernières années au Grand-Duché, on joue plutôt la sécurité. On ne voit pas tellement d'ambition parmi les nouveaux restaurants.» Le directeur du Guide Rouge se remémore un temps où le Grand-Duché abritait «de très belles maisons où l'on mangeait à un très haut niveau».

Il poursuit, sans concession: «Les étoilés du Luxembourg sont très bien! Certains montrent beaucoup d'ambition comme La Cristallerie, La Distillerie ou Ma Langue Sourit, mais on n'est pas encore dans les très hauts niveaux».

Il est souvent reproché au Michelin, parmi les cuisiniers ou les gastronomes, de négliger le Luxembourg. «C'est faux. Nous avons aujourd'hui même un inspecteur au Grand-Duché, nous y allons régulièrement, nous allons manger plusieurs fois dans chaque restaurant.»

Serait-ce une stratégie éditoriale afin d'avoir du nouveau à annoncer chaque année ? «Il ne s'agit pas d'un calcul, nous ne pouvons pas savoir d'avance ce qui va se passer d'ici à l'année suivante. Et ce ne serait pas honnête. Quand on a des dossiers bien ficelés et que l'on est allés manger plusieurs fois dans un établissement, que nous sommes tous d'accord, alors on attribue une étoile!»

Moisson exceptionnelle pour la Belgique

En revanche, la Belgique a fait une moisson exceptionnelle d'étoiles cette année, avec trois restaurants qui accèdent au double macaron et 14 qui décrochent leur première étoile. Le Plat Pays totalise deux restaurants trois étoiles, 23 deux étoiles et 119 une étoile.

«Les chefs doivent d'abord travailleur pour leurs clients, pas pour les guides. Quand les distinctions arrivent, c'est tant mieux. Nous n'avons pas de levier sur ce qui se passe dans les restaurants. On ne fait que constater», conclut Werner Loens.

