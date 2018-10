Des recherches sur des souris adultes ont prouvé que l'autisme peut être corrigé.

L'autisme contrôlé sur des souris: une piste encourageante

(AFP) - Les TOC (troubles obsessionnels compulsifs) peuvent même complètement disparaître pour les sujets jeunes.

Le docteur Tsai, assistant professeur en neurologie et neurothérapeutique, pour le centre de l'autisme et des déficiences mentales, s'est penché sur le contrôle des troubles autistiques chez les souris adultes.

Le spectre de l'autisme touche 1 enfant sur 59 aux Etats Unis. Les troubles sont caractérisés par des problèmes de socialisation, de communication, et par des TOC. La problématique récurrente pour les parents d'enfants souffrant de troubles du spectre autistique, c'est qu'il est souvent trop tard pour les corriger.

Dans le cadre de ces recherches, le Docteur Tsai a utilisé des souris souffrant de Sclérose tubéreuse de Bourneville (SCB), une maladie ayant la particularité de développer des tumeurs bénignes et dont le développement neuronal est très proche de celui de l'autisme (50%).

Le Docteur Tsai a administré un traitement ayant pour but de normaliser les cellules initialement modifiées par un défaut génétique. Ce traitement, même administré à des souris adultes a permis de corriger les troubles sociaux dont elles souffraient à cause de la SCB.

Les TOC ne peuvent en revanche pas être corrigés sur les souris adultes. D'après l'étude, bien que les test aient été réalisés sur des souris atteintes de SCB autistique, les résultats pourraient conforter l'idée selon laquelle l'autisme en général est traitable à la fois chez l'enfant et chez l'adulte.

Malgré tout, il reste très compliqué de développer un traitement qui bénéficierait à toutes les personnes souffrant de trouble autistique. Il existe une pluralité de facteurs génétiques et non génétiques qui créent des désordres dans le développement des neurones. Le gène le plus connu ayant un impact dans les troubles autistiques ne concerne que 2 % de la population souffrant d'autisme.