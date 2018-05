L'appli Facebook Local débarque au Luxembourg

Lancée à l'automne 2017 aux Etats-Unis, l'appli Local de Facebook est désormais disponible en France et au Luxembourg: elle permet de partager ses bons plans, gérer les événements auxquels on participe et lister ses lieux préférés.

Lancée à l'automne 2017 aux Etats-Unis, l'appli Local de Facebook est désormais disponible en France et au Luxembourg: elle permet de partager ses bons plans, gérer les événements auxquels on participe et lister ses lieux préférés.

(ChB avec AFP) - L'idée est de rassembler sur une seule plate-forme tous les endroits et les activités à proximité recommandés par ses amis, qu'il s'agisse de s'instruire dans un musée, d'assister à un concert ou bien encore de trouver une terrasse de café où bronzer.

Comme son nom l'indique, l'application permet de rechercher tout un tas d'endroits et d'attractions locales: il suffit d'entrer le nom d'une ville ou de se géolocaliser.

La liste des événements auxquels l'utilisateur et ses amis (à travers des suggestions) sont inscrits sont ainsi automatiquement référencés sur cette application. Chaque événement peut par ailleurs être ajouté au calendrier de son smartphone.

Divers guides sont également disponibles, proposant chacun des événements et activités par thématiques:

arts et culture,



cinéma,



gastronomie,



forme et santé,



musique,



noctambules,



boutiques



et shopping.

Tous les cafés, restaurants et autres attractions à proximité sont présentés sur l'appli, avec les notes des utilisateurs et une carte interactive pour se repérer.

Les organisateurs de manifestations ont donc tout intérêt à créer un événement Facebook pour être répertorié sur cette appli et attirer du monde: chacun voit les événements des amis des amis, etc. L'effet boule de neige du réseau fait le reste.

Local est à télécharger gratuitement sur Google Play (Android) et l'App Store (iOS).