Objet design autant qu'indispensable pour les chefs que pour les pâtissiers amateurs, le robot KitchenAid a propulsé la griffe américaine au rang d'icône.

Lifestyle 2 min.

KitchenAid: comment le robot a-t-il créé sa légende?

Objet design autant qu'indispensable pour les chefs que pour les pâtissiers amateurs, le robot KitchenAid a propulsé la griffe américaine au rang d'icône.

(AFP) - Le robot KitchenAid s'appuie sur un système conçu en 1919. Son inventeur Herbert Johnson a l'idée d'adapter pour un usage domestique un pétrin qu'il avait mis au point pour les professionnels de la boulangerie.

Une publicité pour le tout premier robot KitchenAid dans les années 1920 KitchenAid

L'invention est perfectionnée avec un mouvement planétaire, qui consiste à travailler la pâte de façon circulaire tout en allant chercher profondément dans le bol. Le robot prend le nom de H5. H comme celui de la version professionnelle qui a servi d'inspiration.

Le robot est alors multifonctions puisqu'il peut aussi hacher, couper, trancher et battre. L'appellation de la marque proviendra ensuite d'une remarque lancée par la femme d'un dirigeant de la société. Celle-ci s'étant écriée: "I don't care what you call it, it's the best kitchen aid I've ever had" ("Peu importe comment vous l'appelez, c'est la meilleure "aide" culinaire que je n'ai jamais eue").

Les couleurs vives sont une véritable "signature" chez KitchenAid depuis 1994 KitchenAid

Un succès porté par les stars, la publicité et le design

En 1927, quelque 20.000 exemplaires se sont déjà écoulés. Le robot KictehnAid devient populaire grâce aux stars de l'époque qui vantent ses mérites. L'industriel Henry Ford ne cache pas apprécier l'invention, tout comme l'acteur américain John Barrymore ou l'actrice et danseuse Ginger Rodgers.

Même la reine de Hollywood, Myrna Loy, utilise le robot. C'est en 1936 que l'invention entre dans la légende: le designer Egmont Arens, qui est aussi l'éditeur de Vanity Fair, dessine le célébrissime modèle "K" que l'on utilise encore aujourd'hui.

Egmont Arens (à gauche), journaliste et designer, dessine en 1936 trois modèles du robot KitchenAid dont le très célèbre "K" KitchenAid

En tout, Arens imagine trois modèles davantage adaptés au budget des Américains. Le robot KitchenAid n'adoptera sa gamme de coloris très variés qu'à partir de 1950. Entre-temps, en 1937, il est devenu encore plus indispensable avec des accessoires interchangeables.

Le robot KitchenAid en 1940 arbore déjà le look que l'on connaît aujourd'hui KitchenAid

Un objet pour les chefs et les "pâtisseries lovers"

Le robot KitchenAid n'arrive en France qu'en 1994, déployant la même année de nouvelles couleurs vives. Les grands chefs ne manquent pas d'en installer dans leur cuisine, tout autant que les cuisiniers amateurs.

Un robot KictehnAid ultra power dans les années 1990 KitchenAid

En 2012, KitchenAid dévoile un tout nouveau robot doté d'un bol relevable de 6,9 litres, et surtout plus puissant. Son moteur présente 1,3 ch. Son bruit a été réduit.

Le nouveau robot sur socle à bol relevable de 6,9 L par KitchenAid en 2012 KitchenAid

Fin 2018, la griffe américaine a démarré les festivités pour son centenaire en lançant une édition vintage de son robot. L'appareil arbore un look glamour, couleur bleu clair, gravé des années de naissance et du centenaire et équipé d'un bol en céramique à picots. Une version en édition limitée à 250 exemplaires commercialisée 899 euros.

L'édition vintage du robot Kitchenaid pour ses 100 ans KitchenAid

Présente à Las Vegas au Consumer Electronic Show (CES) qui a fermé ses portes le 11 janvier dernier, la marque concrétise son entrée dans le XXIe siècle avec une tablette de cuisine connectée à Google Assistant. De quoi ouvrir une nouvelle page de son histoire...