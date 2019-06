Le président de la Commission européenne «n'aime pas voir jour après jour qu'il est ivre, qu'il est corrompu, qu'il n'est personne», indique-t-il dans une interview accordée à Politico.

Jean-Claude Juncker pas fan des réseaux sociaux

Le président de la Commission européenne «n'aime pas voir jour après jour qu'il est ivre, qu'il est corrompu, qu'il n'est personne», indique-t-il dans une interview accordée à Politico.

Bien que suivi par 716.000 internautes sur son compte Twitter qu'il utilise quasi exclusivement pour informer sur les faits et gestes qui le concernent (il retweete rarement, excepté Emmanuel Macron), le président de la Commission européenne se tient à distance des réseaux sociaux de manière générale pour en éviter les commentaires blessants.

Il ne suit pas les réseaux sociaux parce «je n'aime pas voir jour après jour que je suis ivre, que je suis corrompu, que je ne suis personne», a déclaré Juncker, mardi, dans une interview à Politico. Interrogé par le magazine politique sur l'attitude du président américain, Donald Trump, qui n'hésite pas à envoyer des salves tous azimuts via Twitter, M. Juncker a répondu que le tri était fait en amont: «Mes employés me donnent les trucs intéressants, alors ça ne me dérange pas trop.»

La sciatique du sommet de l'OTAN



Face à la vidéo dérangeante le montrant titubant sur l'estrade d'une manifestation en marge d'un sommet de l'OTAN, l'été dernier, l'ancien Premier ministre luxembourgeois a répondu que «cela me dérangeait parce que j'ai toujours une sciatique».



Et il précise dans l'interview: «J'avais beaucoup de douleur pendant ce sommet de l'OTAN et j'avais des crampes dans les jambes, puis bien sûr je suis tombé. On aurait dit que j'étais complètement saoul, ce que les médias britanniques adorent».