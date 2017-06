Anki annonce le lancement de son petit robot joueur et intelligent Cozmo en France en septembre 2017 pour 229,99 euros. Ce robot domestique, aux faux airs de Wall-E, explore son environnement, apprend à connaître ses utilisateurs et à interagir avec eux.

Sorti en 2016 aux États-Unis, Cozmo vient séduire les Français petits et grands. Selon ses créateurs, Cozmo se veut non seulement réaliste mais également émotif, capable d'être démonstratif selon qu'il réussit ou non une mission, d'être fier ou déçu, satisfait ou boudeur, grâce à son intelligence artificielle.

De plus, grâce à un logiciel de reconnaissance faciale, il peut reconnaître les personnes qui l'entourent et ainsi interagir plus facilement avec elles. Quant à son application gratuite (compatible avec les terminaux fonctionnant sous iOS 9, Android 4.4 et Fire OS 4 ou des versions plus récentes), elle propose de nombreux contenus, activités et jeux et est régulièrement enrichie de nouvelles possibilités.

Le robot est aussi livré avec trois "Power Cubes" avec lesquels il est possible de jouer à deux. Cozmo fusionne donc à lui seul la robotique, l'intelligence artificielle et le jeu.

À noter qu'un kit de développement logiciel (le SDK Cozmo) est mis à disposition gracieusement afin de multiplier les possibilités et de permettre à tout un chacun de pouvoir personnaliser l'activité de son robot.

Outre la France, Cozmo sera également disponible à partir de septembre en Allemagne, au Canada, au Royaume-Uni et dans les pays nordiques. Il promet d'être un futur succès de vente pour les prochaines fêtes de fin d'année.

