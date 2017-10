Par Sophie Wiessler

Enfilez tous vos masques bleu turquoise: l'application «100% luxembourgeoise» Nightler va vous faire redécouvrir la vie nocturne de vos villes. C'est le pari un peu fou qu'ont entrepris trois jeunes Luxembourgeois, il y a bientôt un an.

Faites tomber les masques pour sortir le soir au Luxembourg...

Nightler

Steve, Karim et Michel se lancent en janvier dernier, en proposant une application destinée à ces personnes qui ne savent pas trop quoi faire le vendredi soir. Mais si, ne niez pas, ça nous arrive à tous de nous retrouver pensif dans notre canapé à regarder la télévision en nous demandant où traînent nos amis ce soir...

Avec Nightler, c'est désormais possible, en un clic. «On avait déjà eu une idée similaire lorsqu'on était à l'Université: on avait créé une sorte de réseau social pour nos potes et nous, pour savoir où sortir. Et puis l'idée nous est revenue l'an dernier», explique Karim, que nous avons rencontré.

Leur application est une sorte de combinaison entre TripAdvisor et Instagram. A l'aide d'une carte et des données de Facebook, - vous devez obligatoirement avoir un compte Facebook pour utiliser cette application, ndlr - vous pouvez vous localiser dans un endroit, le partager avec vos amis et ajouter des photos.

«On veut devenir la référence pour savoir où sortir»

D'après ses créateurs, cette application répond à trois questions simples: Où es-tu? Qui est là? A quoi ça ressemble? «Ça répond à ces trois petites questions. On part du constat que si tu vois 10-15 personnes, des amis à toi dans cet endroit, tu vas vouloir y aller», souligne Karim.

Nous allons vous mettre en situation pour mieux comprendre. Vous vous rendez dans un café, à Luxembourg. Vous trouvez l'endroit sympa. Vous ouvrez alors l'application Nightler, et vous réalisez un "checking" dans l'établissement où vous êtes.

Le visuel de l'application.

Nightler.com

Ça envoie une notification à vos amis Facebook pour dire que vous êtes dans cet endroit. Libre ensuite à vous d'ajouter des photos et des commentaires pour donner votre avis. Idem pour des événements.

«On veut devenir la référence pour savoir où sortir. Comme lorsque vous cherchez un bon restaurant dans une ville, vous allez directement sur TripAdvisor. Là, c'est la même chose, mais pour la vie nocturne», explique Karim. Près de 2.000 utilisateurs se servent désormais de cette application au Grand-Duché. Et 550 établissements y sont recensés.

«L'application regroupe vraiment tout le pays. Maintenant, on aimerait que les utilisateurs ajoutent eux-mêmes les établissements où ils vont. Pour l'instant, tout se fait automatiquement avec Facebook: on a plus d'une centaine d'événements ajoutés par semaine sur l'application. Mais c'est aussi possible pour les chefs d'entreprise d'aller s'enregistrer manuellement dans notre base de données, via notre site», détaille Karim.

Des «coupons» et des suggestions pour attirer plus de monde

Hormis la fonction de carte, d'ajouts de photos/textes et la liste d'événements, Nightler propose également d'autres options. Ainsi, l'option "coupons" peut se révéler très intéressante, à la fois pour le client et le propriétaire d'un établissement.

«Nous développons des partenariats avec certaines entreprises, pour proposer des coupons de réduction, comme un verre gratuit par exemple, sur notre application. Cela permet à l'entreprise de se faire connaître et d'amener du monde et aux clients de profiter de réductions en découvrant de nouveaux lieux», glisse Karim en souriant. Donnant-donnant, en somme.

Près de 2.000 personnes utilisent Nightler au Luxembourg depuis presque une année.

Nightler

Nightler propose également à son utilisateur des "suggestions" de lieux ou d'événements qui pourraient lui plaire selon ce qu'il a fait auparavant. «Et pas forcément dans la même ville. On peut très bien vous suggérer un truc sympa à faire à Berlin par exemple, parce que l'algorithme aura repéré que c'est quelque chose qui va vous intéresser». Vous pouvez également envoyer des "cheers" à vos amis, comme le "hello" ou "poke" de Facebook.

Les artistes ne sont pas laissés en reste. «Ceux qui le souhaitent peuvent également s'enregistrer sur Nightler et seront localisés lors de leurs concerts avec une petite étoile, pour bien les mettre en avant». Il y en a pour tous les goûts: galerie d'art, cinémas, bars, restaurants, boîtes de nuit...

Une prochaine expansion européenne

Si l'aventure luxembourgeoise demande beaucoup de travail pour ces trois créateurs, ils souhaitent tout de même se développer en Europe. «On a eu des retours d'étudiants qui ont utilisé l'app et nous ont dit qu'ils aimeraient bien avoir la même chez eux, pour sortir. On envisage donc très sérieusement de s'étendre en Europe, notamment en Allemagne, en France et en Autriche. Ça se fera beaucoup au bouche-à-oreille», détaille Karim.

Et en attendant, les trois compères lancent quelques produits marketing, comme des t-shirts, bientôt disponibles sur leur site. «L'application est gratuite et le restera toujours. Mais on aimerait bien se faire un peu de "cash" et développer davantage de partenariats, attirer des investisseurs, des marques», conclut Karim en riant.

