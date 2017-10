(Relaxnews) - Pour patienter jusqu'à Noël, les beauty addicts attendent la sortie des calendriers de l'Avent renfermant cosmétiques et essentiels beauté. Cette année encore, les marques de cosmétiques les plus célèbres ont décidé de présenter leur propre calendrier de l'Avent, renfermant des best-sellers, pour se constituer une routine beauté complète.

Dr. Hauschka - La célèbre marque de cosmétiques naturels et biologiques présente un calendrier de l'Avent au décor épuré et féerique, renfermant des petites boîtes déclinées en jaune, rouge, violet et marron.

Le calendrier de l'Avent Dr. Hauschka - Prix : 78 euros - Site : www.dr.hauschka.com

Dr. Hauschka

A l'intérieur ? Vingt-quatre produits pour le visage et le corps pour allier détente, bien-être, et cocooning à l'approche des fêtes. Le Bain Moor Lavande, la Crème de Jour à la Rose, ou encore le Lait Crème pour le Corps Amande comptent parmi ces essentiels beauté à découvrir en décembre. Prix : 78 euros. Site: www.dr.hauschka.com

Nuxe - La marque Nuxe a dévoilé un calendrier de l'Avent féerique, orné de motifs de boîtes à cadeaux et de poussière d'étoiles. A l'intérieur, se trouvent dix des best-sellers de la marque de cosmétiques, dont l'iconique Huile Prodigieuse en format vente.

Le calendrier de l'Avent Nuxe - Prix : 63 euros - Site : www.nuxe.com

Nuxe

Le calendrier comprend également une huile de douche, un gel nettoyant et démaquillant, une crème mains et ongles, ou encore un baume à lèvres nourrissant. Le coffret est disponible sur l'e-shop de Nuxe et chez Monoprix. Prix : 63 euros. Site: www.nuxe.com

Rituals - Cette année, la marque Rituals décline son calendrier de l'Avent beauté classique en version Deluxe, prenant la forme d'un sapin de Noël en trois dimensions.

Le calendrier de l'Avent Deluxe de Rituals - Prix : 79,50 euros - Site : www.rituals.com

Rituals

Pour en profiter, il suffit d'attacher les vingt-quatre petites boîtes aux branches puis de découvrir, chaque jour, les essentiels beauté de la marque. A trouver : le parfum Fleurs de l'Himalaya, la protection solaire hivernale 2-1, ou encore des bougies parfumées. Prix : 79,50 euros. Site : www.rituals.com

L'Occitane - La marque aux senteurs de Provence dévoile un nouveau calendrier de l'Avent beauté décoré par l'illustratrice de My Little Paris, Kanako.

Le calendrier de l'Avent L'Occitane - Prix : 49 euros - Site : fr.loccitane.com

L'Occitane

Orné d'une place de village festive et enneigée et d'enfants, le coffret renferme les produits incontournables de la marque, du Savon Gourmand à l'Amande au Gel Douche Relaxant en passant par le Lait Ultra Riche Corps Karité et la Crème Pieds Peaux Sèches. Prix : 49 euros. Site: fr.loccitane.com

Decléor - Spécialiste de l'aromathérapie, la marque Decléor propose également son calendrier de l'Avent beauté, blanc et or, renfermant vingt-quatre de ses produits cultes.

Le calendrier de l'Avent Decléor - Prix : 79 euros - Site : www.decleor.fr

Decléor

Soins pour le visage, Aromessence, baumes de nuit, ou encore laits démaquillants : la marque décline ses essentiels beauté dans des formats pouvant aller jusqu'à 50ml. Prix: 79 euros. Site : www.decleor.fr

Sothys - La marque qui allie beauté et bien-être présente la 3e édition de son calendrier de l'Avent, habillé cette année d'un décor lumineux et chaleureux, surmonté d'un détail raffiné : un ruban noir satiné en guise de poignée.

Le calendrier de l'Avent Sothys - Prix : 59,50 euros - Site : www.sothys.com

Sothys

L'écrin abrite des essentiels make-up et soins, comme un masque hydra-lissant, un gel tonifiant citron, ou encore un sérum intensif. Disponible dans les instituts. Prix : 59,50 euros. Site : www.sothys.com

The Body Shop - Cette année, la marque The Body Shop propose non pas un mais trois calendriers de l'Avent, s'adaptant ainsi à tous les budgets. Le calendrier de l'Avent "Découverte" renferme 24 indispensables beauté pour celles qui souhaitent découvrir et tester les produits de la marque.

Le calendrier de l'Avent The Body Shop - Prix : 55 euros - Site : www.thebodyshop.com

Bodyshop

Elles pourront apprécier des versions mini du Beurre Corporel British Rose, de la Crème pour les Mains à la Noix de Coco, ou encore du Beurre à Lèvres à la Mangue. Prix: 55 euros. Site: www.thebodyshop.com

Birchbox - Le spécialiste des box beauté en ligne renouvelle son calendrier de l'Avent cette année, avec vingt-quatre surprises beauté signées de plusieurs marques de cosmétiques.

Le calendrier de l'avent Birchbox - Prix : 52 euros - Site : www.birchbox.fr

Birchbox

De Laura Mercier à Erborian en passant par Lancôme et Batiste : les beauty addicts auront de quoi se faire plaisir en attendant le réveillon. Le tout est proposé dans une box aux couleurs de Noël. Disponible dès le 1er novembre en ligne et à la boutique. Prix: 52 euros. Site: www.birchbox.fr

Asos - Pour Noël, Asos ne lance pas un mais deux calendriers de l'Avent beauté pour permettre aux couples de patienter ensemble. La marque propose en effet un calendrier Asos Face + Body pour femme et un calendrier entièrement dédié aux hommes.

Le calendrier de l'Avent Asos - Prix : 58,99 euros chacun - Site : www.asos.fr

Asos

Chacun pourra apprécier vingt-quatre surprises beauté et un code de réduction. Côté marques, les femmes découvriront des produits Caudalie, Nude by Nature, ou encore NYX Professional Makeup, alors que les hommes profiteront d'essentiels signés Mo Bro's, Carmex, ou ManCave. Prix: 58,99 euros chacun. Site : www.asos.fr

Glossybox - Pour la deuxième année consécutive, Glossybox propose un calendrier de l'Avent pour permettre à chacune de profiter de nouveaux rituels tout au long du mois de décembre.

Le calendrier de l'Avent Glossybox - Prix : 55 euros sur abonnement, 75 euros sans abonnement - Site : www.glossybox.fr

GlossyBox

Baptisé "Can't Wait", l'écrin vert et or abrite des produits make-up, des soins et même du thé signés de nombreuses marques comme Kiehl's, Sanoflore ou encore NYX. Disponible en ligne dès le 13 novembre. Prix: 55 euros sur abonnement, 75 euros sans abonnement. Site: www.glossybox.fr

Atelier Cologne - La maison Atelier Cologne dévoile son calendrier de l'Avent olfactif pour les fêtes de fin d'année. Présentée sous la forme d'une boutique, la box rassemble les essentiels de la marque avec pas moins de vingt-quatre fenêtres à ouvrir.

Le calendrier de l'Avent Atelier Cologne - Prix : 49 euros - Site : www.ateliercologne.fr

Atelier Cologne

Cologne Absolue, miniatures, vaporisateurs de sac ou savons, les amoureux de la marque pourront se constituer une véritable collection. Disponible en boutiques et au Sephora des Champs-Elysées. Prix : 49 euros. Site: www.ateliercologne.fr

Kiehl's - La marque de cosmétiques propose deux calendriers de l'Avent beauté cette année : un dédié à la gent masculine et un mixte. Chaque écrin contient vingt-deux produits en taille nomade, deux produits en format vente et une carte cadeau de 10 euros.

Le calendrier de l'Avent mixte de Kiehl's - Prix : 72 euros - Site : www.kiehls.fr

Kiehl's

Le tout renfermé dans des box au design festif, déclinées en rouge ou bleu nuit. Prix : 72 euros le calendrier mixte, 55 euros le calendrier masculin. Site : www.kiehls.fr

Biotherm - La marque de cosmétiques Biotherm propose son premier calendrier de l'Avent beauté, et joue la carte de la mixité avec des produits pour hommes et femmes.

Le calendrier de l'Avent Biotherm - Prix : 48 euros en pharmacies et 58 euros chez Nocibé - Site : www.biotherm.fr

Biotherm

La box bleue, recouverte d'étoiles, renferme vingt-quatre produits taille nomade issus des gammes iconiques de la marque : Aquasource, Blue Therapy, Aquapower, ou encore Skin Oxygen. Prix: 48 euros en pharmacies et 58 euros chez Nocibé. Site: www.biotherm.fr

Essie - La marque de vernis à ongles propose son propre calendrier de l'Avent beauté aux couleurs de Noël, orné d'un élégant noeud rouge.

Le calendrier de l'Avent Essie - Prix : 75 euros - Site : www.essie.fr

Essie

A l'intérieur, sont dissimulés sept vernis à ongles classiques et gel couture, treize mini vernis à ongles et soins, et quatre surprises à découvrir tout au long du mois de décembre. A découvrir dès le 15 novembre. Prix: 75 euros. Site: www.essie.fr

Ciaté London - La marque Ciaté London présente elle aussi son nouveau calendrier de l'Avent "Mini Mani Month", entièrement consacré à la manucure.

Le coffret ultra-coloré contient dix-neuf vernis à ongles en format miniature, un vernis en taille classique, une lime à ongles, un mini-soin et un vernis de finition. A découvrir en ligne ou chez Sephora. Prix : 65 euros. Site : www.ciatelondon.com

NYX Professional MakeUp - La célèbre marque de make-up articule son calendrier de l'Avent 2017 autour des lèvres, tant au niveau du design que du contenu.

Le calendrier de l'Avent NYX Professional MakeUp - Prix : 49,90 euros - Site : www.nyxcosmetics.fr

NYX

L'écrin permettra ainsi à chacune de se constituer une collection de rouges à lèvres et de gloss (Finis mat, velours, soyeux, glossy, scintillant) pour varier les plaisirs au quotidien. Prix: 49,90 euros. Site: www.nyxcosmetics.fr