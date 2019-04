Un youtubeur nancéien a réalisé un canular qui ne passe pas auprès de la SNCF. Le jeune homme, habillé en contrôleur, a sévi dans un TER entre Metz et Nancy, contrôlant les passagers à son bord. Une plaisanterie qui risque de lui coûter cher.

Lifestyle 1 2 min.

Il se fait passer pour un contrôleur dans un train

Sophie WIESSLER Un youtubeur nancéien a réalisé un canular qui ne passe pas auprès de la SNCF. Le jeune homme, habillé en contrôleur, a sévi dans un TER entre Metz et Nancy, contrôlant les passagers à son bord. Une plaisanterie qui risque de lui coûter cher.

«Salut les gars! Aujourd'hui un nouvel épisode de la série que vous kiffez tous, "se faire passer pour un employé"». Voilà une plaisanterie que BatFlunch, jeune youtubeur nancéien connaît par cœur. Mais qui, cette fois-ci, va peut-être se retourner contre lui.

Le jeune homme a en effet publié cette semaine une nouvelle vidéo où il se fait passer pour un contrôleur SNCF à bord d'un train, reliant Metz à Nancy.

La SNCF rit jaune

Casquette, veste, cravate, tout y est, jusqu'à la sacoche en cuir aux couleurs de la compagnie. Il déambule dans les wagons, réclamant leur titre de transport aux voyageurs présents à bord, verbalisant même un contrevenant. Plus vrai que nature.

Si la vidéo dépasse les 260.000 vues ce vendredi après-midi, elle n'aura pour autant pas fait rire tout le monde. Du côté de la SNCF en effet, on rit même jaune face à ce canular.

«Se faire passer pour un vendeur chez McDo, c’est une chose. Mais prendre la place d’un agent assermenté, qui exerce dans un cadre juridique très clair, et même dresser des PV, ce n’est plus le même registre», a réagi Anne Corbé, directrice de la communication à la direction régionale de la SNCF, ajoutant que la compagnie ferroviaire avait déposé une plainte.



Que risque-t-il?

Les juristes de la SNCF travaillent actuellement sur ce dossier. Si la suite de la procédure est, pour l'heure, encore inconnue, se faire passer pour une personne «dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public» est passible de sept ans d'emprisonnement et jusqu'à 750.000 euros d'amende.

«C'est tout simplement de l'escroquerie, consistant en un usage de fausse qualité», explique ainsi une juriste contactée par wort/fr.

En effet, l'article 313-1 du code pénal français explique bien que «l'escroquerie est le fait, (...) par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité (...), de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge».

Un jeune homme de Toulouse déjà condamné

La peine encourue par BatFlunch est théorique, car souvent moindre en pratique mais «il aura probablement une peine de prison avec sursis et sans doute des dommages et intérêts à verser à la SNCF», souligne la juriste.

En 2015, un jeune homme de 26 ans avait été condamné à un an de prison ferme pour des faits similaires. Il avait été arrêté dans un train près de Toulouse, en costume gris, casquette sur la tête et avec un sac rempli d'affaires d'agent SNCF. Son avocat estimait qu'il avait plus de mille trajets à son actif dans cette tenue.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.