Après cinq années au service de l'ambassade de France au Luxembourg, David Lachavannes part pour de nouvelles aventures. Il raconte son parcours et son travail de cuisinier à l'ambassade, où l'on n'a pas le droit à l'erreur.

Lifestyle 4 min.

Il a cuisiné pour Hollande et Macron

Anne FOURNEY Après cinq années au service de l'ambassade de France au Luxembourg, David Lachavannes part pour de nouvelles aventures. Il raconte son parcours et son travail de cuisinier à l'ambassade, où l'on n'a pas le droit à l'erreur.

Il sera resté cinq ans à travailler comme cuisinier à l'ambassade de France au Luxembourg. Un métier de l'ombre, où la reconnaissance ne peut pas passer par un guide gastronomique ou des commentaires postés sur un site internet. «Les menus que l'on crée dans le contexte d'une ambassade sont éphémères», résume David Lachavannes. «Et on travaille sans filet. Le patron ne peut pas rattraper un impair avec une bouteille de champagne!»

C'est à travers son implication au sein de l'association de cuisiniers Euro-Toques Luxembourg ou par l'organisation de Good France, Goûts de France, une campagne lancée par le ministère français de la Culture pour promouvoir le savoir-faire culinaire français à travers le monde, que David Lachavannes a pu rencontrer d'autres cuisiniers.

Le 31 août, il quitte le Luxembourg pour se lancer dans une nouvelle aventure. Il a finalement repris l'affaire familiale, que ses parents avaient mise en sommeil en 2012 lorsqu'ils ont pris leur retraite. C'est une jolie façon de renouer avec ses racines: le domaine se trouve près de Bourg-en-Bresse, terre natale de David Lachavannes. C'est son grand-père qui avait acquis ce terrain en 1921. Il y a construit un petit bar restaurant dans les années cinquante, au bord du lac. L'actuel restaurant sortira de terre un peu plus tard. David veut y cuisiner comme il l'a fait à l'ambassade, «avec de bons produits frais et une carte vraiment réduite».

Né en 1985, David est devenu professeur à l'âge de 22 ans dans un centre de formation de sa région. Il travaille tout le temps. C'est un perfectionniste. «Être prof ce n'est pas facile, surtout au début, il faut créer ses cours, les préparer, construire leur évolution. Je bossais les weekends, je ne m'accordais qu'une demi-journée de congé par semaine.»

Il a ensuite l'opportunité d'aller en Floride pour travailler dans un restaurant de Jérôme Bocuse, fils de «Monsieur Paul». Les conditions de travail sont dures au début, «mais on est en Floride», se souvient-il, les yeux brillants. Un an après, de retour en France, il devient cuisinier au service d'un particulier à Saint-Tropez, un milliardaire, propriétaire d'un vaste domaine sur les hauteurs de la petite station balnéaire. En plus de son poste de prof, il travaille durant les saisons d'été à Saint-Trop' et ne prend jamais de vacances. Au bout de quatre ans, il rencontre Mathilde, qui deviendra son épouse. Le couple décide de tout lâcher pour partir en Nouvelle-Zélande. Peu après leur retour en France, tous deux ont envie de stabilité et David trouvera son poste de cuisinier à l'ambassade de France au Luxembourg.

Il a cuisiné pour François Hollande et Emmanuel Macron

Au Luxembourg, il aura travaillé pour deux ambassadeurs successifs: Guy Yelda et Bruno Perdu. «Et j'ai eu la chance de cuisiner pour deux présidents de la République française. Depuis François Mitterrand, aucun président français n'était venu au Grand-Duché. J'ai cuisiné pour François Hollande et Emmanuel Macron, rencontré tous les ministres de François Hollande.» C'est à ces moments-là que la reconnaissance se manifeste. «La communication par la table est très importante. J'ai le souvenir de certains repas où les débuts étaient assez tendus et l'ambiance se détend au fil du repas. Ce que l'on veut en tant que cuisinier, c'est donner du bonheur aux gens, de les rendre heureux par l'assiette.»

Photo du haut: David Lachavannes entouré par Emmanuel et Brigitte Macron, lors de la visite du couple présidentiel au Luxembourg, en 2017. En bas à gauche: avec Jacques Chirac. En bas à droite: avec le président Hollande, lors de sa visite au Luxembourg en mars 2015. Privé (avec l'aimable autorisation de David Lachavannes)

«J'étais très, très stressé au début. Quand on cuisine pour une ambassade, on ne peut pas se rater. Les invités ne sont pas des clients. J'essayais toujours de me renseigner sur les goûts des invités d'honneur… parce que le faire pour quinze ou vingt personnes c'est ingérable. Je passais des coups de fil pour savoir ce qu'ils aiment vraiment. Et j'ai deux gros livres qui représentent mes cinq ans à l'ambassade. J'y ai consigné tous les menus que j'ai imaginés avec les dates et le nom des invités pour ne pas leur cuisiner la même chose lors de leur visite suivante.»

Prévoir un dîner officiel nécessite une organisation stricte. «En fonction des notes que j'avais sur les invités, je partais à la Provençale et repérais quelques produits de saison. Je notais des idées et quelques croquis dans mon carnet. Puis j'élaborais deux propositions de menus avec entrée, plat et dessert que je soumettais ensuite à l'ambassadeur.» Le tout avec un budget limité qui s'est également restreint au fil des années. Il ne peut pas en dire davantage. «Pour le vin c'est pareil, ce sont généralement des vins français, parfois luxembourgeois, d'un bon rapport qualité prix, mais pas de grand cru.»

Seul en cuisine, David Lachavannes n'a pas encore de successeur. Il le regrette un peu, il aurait tant aimé le connaître et partager son expérience avec lui. Mais une nouvelle aventure s'offre à lui: le déménagement est prévu fin août, départ pour Bourg-en-Bresse avec son épouse et leur petit garçon, Oscar, né le 24 juillet.