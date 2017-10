(AFP) - Envie d'hiberner, panne de réveil, fatigue... L'entrée dans l'automne et ses journées raccourcies nous carence en mélatonine, une hormone qui influence notre horloge biologique, en régulant notre sommeil et notre humeur. S'exposer dès que possible à la lumière naturelle est la clé pour chasser la dépression saisonnière.

Des pauses en extérieur

Lorsque vous prenez votre pause-café le matin, mettez le nez dehors même si cela ne doit durer que quelques minutes. Le midi, désertez la cantine pour votre pause déjeuner et profitez de ce temps pour vous aérer. Même si l'intensité lumineuse reste faible, aller se promener quelques dizaines de minutes est très bénéfique. Pensez, par exemple, à faire un peu de jardinage, à déjeuner en terrasse dès que possible ou à vous relaxer près d'une fenêtre ensoleillée.

Des sorties en forêt

L'automne est la saison des couleurs chaudes : jaune, orange, rouge. Des balades, randonnées à la journée ou des flâneries dans les parcs et jardins le week-end sont idéales pour profiter des changements de la nature et des rayons de soleil avant la chute des températures.

Apprendre la visualisation

A l'aide de son imagination, on peut se figurer des lieux inconnus ou réellement vécus dans le passé, peu importe, pourvu que ces endroits soient synonymes de lumière et de plaisir. Ce processus utilisé en sophrologie et en hypnose s'appelle la visualisation. En proposant ce voyage de la conscience, il est possible de faire barrage à la grisaille. Le but est d'imaginer, les yeux fermés et en respirant par le ventre, le plus de détails possible qui font appel aux 5 sens : les couleurs, les odeurs et les sons.

Le sauna japonais, le bain de soleil

Le sauna japonais diffuse une chaleur sèche comme celle d'un sauna classique générée par des infrarouges permettant au corps de transpirer en profondeur. Sans les UV, la chaleur s'intensifie au fil de la séance d'une heure avec la sensation d'un bain de soleil ressourçant. On ressort à la fois relaxé et plus léger. La technique trouve sa place dans bon nombre de spas et d'instituts (à partir de 35 euros la séance).

