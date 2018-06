Suite au succès de la première édition de «Guide for one day» en 2017, la ville de Luxembourg relance le projet pour une deuxième édition. Du 30 juin au 15 septembre, devenez guide le temps d'un jour et faites visiter votre Luxembourg.

"Guide for one day": c'est reparti pour un tour

Suite au succès de la première édition de «Guide for one day» en 2017, la ville de Luxembourg relance le projet pour une deuxième édition. Du 30 juin au 15 septembre, devenez guide le temps d'un jour et faites visiter votre Luxembourg.

(NK) - Plutôt guide touristique ou guide culturel? Plutôt guide des meilleurs restaurants ou des plus belles balades? Dès samedi et jusqu'au 15 septembre, chacun peut devenir guide et ambassadeur pour faire découvrir le Luxembourg à sa manière. Une initiative destinée aux résidents récemment installés et aux nouveaux arrivants.

Actuellement, 37 guides se sont inscrits à l’édition 2018 de l’initiative «Guide for one Day». Peu importe le statut, peu importe la nationalité, tout le monde est invité à participer. Cette initiative se fait bénévolement et sur le temps libre de chacun pour accompagner et guider les visiteurs dans des lieux qui leur tiennent à coeur pour des visites originales et hautement personnalisées.

Excited to take part in #GuideForOneDay on 10 & 11 July. :) Join my tour to discover some of #Luxembourg City's open air art and curiosities. Book your place here: https://t.co/i3JhtLbXv3 pic.twitter.com/5xNCBYtcGG — Laurie Kremer (@LaurieKremer) 29 juin 2018

L’initiative «Guide for one Day» invite tout un chacun à devenir guide volontaire pour faire découvrir à ses concitoyens des lieux insolites, des paysages moins connus, la pratique d’un sport, d’une activité de loisirs ou de détente, des randonnées ou bien des curiosités et des attractions culturelles, qu’il juge particulièrement intéressants.

La Grande-Duchesse, guide au Palais grand-ducal

Jusqu’à présent, 74 activités ou visites sont répertoriées sur la plateforme «Guide for one Day», dont la Grande-Duchesse Marie Teresa qui propose une visite guidée du Palais grand-ducal.

Des personnalités publiques se prêtent également au jeu: le ministre des Affaires étrangères et européenne, Jean Asselborn, l’auteur du livre «An American in Luxembourg» Mike McQuaide, l’ambassadeur britannique au Luxembourg, John Marshall, la secrétaire d’État à l’Économie, Francine Closener, ainsi que l’ancien cycliste professionnel Fränk Schleck et la championne Christine Majerus.

Mam Frank Schleck duerch eis schéin Regioun 🚴‍♂️

Den Tour féiert iwwer Schengen laanscht d’Musel op Wuermer, Fluessweller, Kanech, Elleng-Gare an zeréck op Munneref.

📌31.7.2018 um 14h00

📍Mondorf-les-Bains#visitmoselle #guideforoneday https://t.co/LvLTU7515G — Visit Moselle (@visitmoselle) 11 juin 2018

Les personnes intéressées qui souhaitent aussi devenir des «ambassadeurs» du Luxembourg en proposant la découverte d’un lieu ou d’une autre activité peuvent toujours s’inscrire sur la plateforme «Guide for one Day». Les activités proposées durent une heure et demie et se tiendront dans la langue choisie par le guide.

Les visites s’adressent à un maximum de 10 personnes qui confirment leur participation en s’inscrivant sur le site www.guideforoneday.lu.







