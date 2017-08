(AFP) - Le journaliste et critique gastronomique Christian Millau, cofondateur du Gault et Millau et qui avait révolutionné la gastronomie française avec la Nouvelle cuisine, est mort samedi à l'âge de 88 ans, a déclaré lundi à l'AFP le directeur général du célèbre guide, Côme de Chérisey.

Après une carrière de journaliste qui l'avait vu travailler dans divers quotidiens, Christian Millau avait lancé en 1969 le premier guide Gault et Millau, avec son confrère Henri Gault, mort en 2000. Il avait été l'un des pères de la Nouvelle cuisine au début des années 1970, un mouvement qui a bouleversé les codes culinaires.

«Il a révolutionné le monde de la gastronomie en s'appuyant sur quelques chefs qu'il avait découverts, comme Michel Guérard et Joël Robuchon, et en lien étroit avec Paul Bocuse, en lançant en 1973 la Nouvelle cuisine, un manifeste qui a eu un retentissement mondial», a dit le directeur général du Gault et Millau.

Les préceptes de la Nouvelle cuisine, en dix points («Tu ne cuisineras pas trop», «Tu utiliseras des produits frais et de qualité», «Tu allégeras ta carte»...) ont eu un effet considérable sur la pratique culinaire et donné naissance à la cuisine contemporaine.

«Ces commandements de la Nouvelle cuisine ont apporté un big bang dans l'univers de la gastronomie de l'époque. C'était alors une cuisine où les chefs n'étaient pas encore mis à l'honneur, très traditionnelle, avec des viandes plutôt faisandées, des sauces lourdes, de la crème du beurre...», a affirmé Côme de Chérisey.

Le Gault et Millau, deuxième guide gastronomique français après le Michelin, est distribué dans 12 pays, dont le Luxembourg.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.