Garden-party au château de Colmar-Berg

Mardi soir, nombre de représentants des «forces vives» de la nation et de la société civile luxembourgeoise en général étaient conviés par le grand-duc Henri et son épouse mais aussi le couple grand-ducal héritier pour une «garden-party» en toute décontraction dans le cadre verdoyant du château de Colmar-Berg.

Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse, accompagnés de Leurs Altesses Royales le Grand-Duc Héritier et la Grande-Duchesse Héritière ont convié, mardi soir après 19 heures en leur château, les représentants et patrons de l'industrie, de la place financière, du monde des assurances, du secteur du commerce et de l'artisanat, tout comme les principaux responsables des syndicats, des chambres professionnelles, des institutions de l'Union européenne et nombre de personnalités qui agissent pour des œuvres caritatives, les représentants des Cultes, de la scène culturelle luxembourgeoise mais aussi de l'Enseignement, des Fédérations, de la Justice, de l'Armée et de la Police grand-ducale, sans oublier les hauts fonctionnaires des différents ministères.

Le photographe de wort.lu s'est immiscé dans la foule pour saisir ces retrouvailles dont un second volet se déroulera un autre soir de cette semaine:



