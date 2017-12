Plus de trois millions de voyageurs dans le monde sortiront de leur quotidien pour fêter 2018 à l'étranger, d'après le nombre d'internautes ayant choisi Airbnb pour passer la nuit du 31 décembre.

Selon les données de la plateforme d'hébergements transmises ce jeudi 21 décembre, les Etats-Unis, et plus particulièrement New York, constituent la destination qui attire le plus de monde.

Plus de 200 pays accueilleront les voyageurs qui ont décidé de fêter la nouvelle année ailleurs que chez eux. Ces derniers seront en provenance pour leur part de 210 pays, y compris de territoires moins attendus comme le Togo, le Tadjikistan, le Surinam ou les Îles Féroé.

Quelle direction les fêtards prennent-ils pour sabrer le champagne le 31 décembre ? Les Etats-Unis en premier lieu, d'après les réservations effectuées sur Airbnb.

La France constitue la deuxième destination favorite des voyageurs, devant successivement le Brésil, le Mexique et le Canada.

En termes de villes, New York est la préférée pour passer la nouvelle année. Paris est seconde, devant Londres puis Tokyo et Sydney.

Airbnb note une augmentation des voyages vers l'Equateur, la Colombie et le Nicaragua pour le Nouvel An. Ces trois destinations présentent la plus forte augmentation de réservations.

A Paris, des voyageurs de tous horizons

En France, et plus spécifiquement à Paris, l'avenue des Champs-Elysées risque de réunir des voyageurs venus des quatre coins du monde pour fêter 2018.

Les Londoniens seront les plus nombreux à organiser un séjour dans la ville lumière à cette occasion. Les fêtards viendront aussi de New York, de Séoul, de Los Angeles, de Sydney, de Buenos Aires, de Mexico, d'Amsterdam et de Melbourne.

Les régions françaises aussi accueilleront des voyageurs. La Dordogne, par exemple, affiche une hausse de 142 % des réservations par rapport à 2016.

Les Alpes-Maritimes ne sont pas en reste avec un bond de 138 %. Les voyageurs se rendront aussi à Poitiers (134 %) et Cannes (131 %).

