Par Christelle Brucker

En ce 14 février, c'est la fête des amoureux! Au Luxembourg: comme dans les pays voisins, la Saint-Valentin est l'occasion pour les couples de s'offrir un petit cadeau et de passer une soirée romantique en tête-à-tête.

Outre-Atlantique, la Saint-Valentin célèbre l'amour et l'amitié en général: ainsi les enfants et les familles font aussi partie de la fête. On programme une sortie tous ensemble par exemple, les enfants écrivent de jolies cartes de voeux à leurs parents, et les plus jeunes confectionnent mots doux et petits bricolages pour les copains et copines de l'école.

Mais ailleurs?

Au Pays de Galles: légende celtique et cuillères

Au Pays de Galles, on célèbre les amoureux le 25 janvier car c'est "le jour de la Sainte Dwynwen", le Dydd Santes Dwynwen en gallois, une jeune princesse celte privée de son amour Maelon car il n'était pas prince. La légende raconte qu'elle vécut seule jusqu'à la fin de ses jours sur une île où se trouve aujourd'hui une église qui porte son nom.

Le 25 janvier, on offre une jolie carte à l'élu(e) de son coeur, avec des fleurs ou des chocolats. En général, on peut lire Dydd Santes Dwynwen Hapus (pour "joyeuse fête de la Sainte Dwynwen") ou bien Dwi'n Dy Garu Di (qui veut dire "je t'aime") sur la carte.

Llanddwyn Island à Anglesey, là où Sainte Dwynwen aurait vécu

visitwales.com

Une tradition datant du 16e siècle veut aussi que les amoureux s'offrent de jolies cuillères de l'amour, des objets en bois sculptés de manière complexe.

Ces cuillères étaient offertes jadis aux jeunes filles par leur prétendant comme un geste d'amour. Les marins en confectionnaient également durant leurs longs voyages. Les différents symboles ont une signification particulière: un fer à cheval pour la chance, une croix pour la foi, des cloches pour le mariage, une roue pour soutenir l'être aimé, un nœud celtique pour la fidélité ou encore un cadenas pour la sécurité.

Aujourd'hui encore, les jeunes mariés reçoivent parfois en cadeau ces jolies cuillères sculptées traditionnelles

valleymill.co.uk

Aujourd'hui, une cuillère traditionnelle sculptée à la main est encore offerte en cadeau de mariage, d'anniversaire de mariage, de naissance ou bien parfois le jour de la Sainte Dwynwen.

En Finlande: l'amitié, une valeur sûre

En Finlande, le 14 février, on ne fête pas la Saint-Valentin des amoureux mais Ystävänpäivä (prononcez "ustavanepailleva") qui signifie "jour d'ami". Ce jour-là, les meilleurs amis s'offrent de petits cadeaux, comme du chocolat ou des bijoux. Ils passent du temps ensemble, font la cuisine, regardent des films ou font une sortie (cinéma, café, shopping).

On fête aussi Ystävänpäivä à l'école: les petits élèves reçoivent des cartes et des câlins de la part de leurs camarades de classe.

Idée de DIY pour fêter Ystävänpäivä

pinterest.com

Dans certaines familles, ce jour est aussi l'occasion de s'échanger des présents, notamment entre frères et sœurs. Mais aujourd'hui, il y a un côté commercial, et de plus en plus de couples font de ce "jour d'ami" une Saint-Valentin à la française.

Au Danemark: découpage et devinette

Au Danemark, la Saint-Valentin n'est pas vraiment célébrée. La tradition ultra-romantique a lieu un peu plus tard dans l'année, au moment de Pâques, sous la forme d'un petit jeu appelé Gaekkebrev (qui signifie "bonnes lettres").

Les amoureux confectionnent eux-mêmes une lettre scandinave typique, sorte de découpage très élaboré, sur laquelle ils notent un petit mot doux ou un poème destiné à leur bien-aimé(e).

Ils leur envoient de façon anonyme, accompagné si possible, de perce-neige. Pour tout indice sur l'identité de l'admirateur, une petite ligne en pointillé, chaque point correspondant à une lettre de son nom. Si l'élu(e) de leur coeur devine qui est l'auteur de la lettre, il gagne un œuf en chocolat, sinon, c'est le récipiendaire qui en doit un à son amoureux!

En République tchèque: on est fan de poésie

Le jour des amoureux n'est pas fêté le 14 février en République tchèque mais le 1er jour du mois de mai: la tradition veut que les couples s'embrassent alors sous un cerisier en fleurs pour renforcer leurs sentiments et leur apporter bonheur et santé pour l'année à venir.

Karel Hynek Mácha veille sur les amoureux

Office du tourisme de Prague

A Prague, les amoureux s'échangent un baiser sur le mont Petrin, au pied de la statue de Karel Hynek Macha, poète mélancolique du 19e siècle passé à la postérité avec son poème Mai, un grand classique du romantisme tchèque.

Et ceux qui se sentent l'âme d'un poète peuvent aussi déclamer quelques vers à leur bien-aimé(e)!

Au Japon: des chocolats au langage codé

Au Japon, contrairement à la plupart des pays qui fêtent la Saint-Valentin, ce sont les dames qui offrent des cadeaux aux messieurs le 14 février. Il s'agit généralement de chocolats, et il est aussi bien vu d'en offrir à ses collègues de bureau.

Tout est très codifié: les chocolats offerts par amour sont appelés honmei choco qui signifie "chocolat des vrais sentiments". Ceux distribués aux amis / collègues sont des giri choco, soit des "chocolats d'obligation".

Avec des coeurs, pas de doute: il s'agit de véritables sentiments!

wikihow.com

Un mois plus tard, le 14 mars, les hommes doivent en retour offrir un cadeau "blanc", souvent des fleurs ou des chocolats blancs, aux femmes qui leur en avaient offert. On appelle cette journée, introduite au début des années 1980, le White Day.

Au Brésil: Saint Antoine en voit de toutes les couleurs

Au Brésil, on ne parle pas de Saint-Valentin mais du Dia dos Namorados, "le jour des amoureux", qui est fêté le 12 juin parce que le lendemain est le jour de la Santo Antônio, Saint Antoine de Padoue, protecteur des âmes qui s'aiment.

La tradition veut que les femmes célibataires dédient à Santo Antônio toutes sortes de rituels appelés simpatias, censés les aider à trouver l'âme sœur. Ainsi, pour qu'un homme tombe amoureux, voici quelques-unes des innombrables "recettes" qui se transmettent de génération en génération.

Le saint patron de l'union et du mariage en voit de toutes les couleurs!

disneybabble.uol.com.br

La tête en bas: retournez une statuette de Saint Anthony dans un verre d'eau, et dites au saint que tant qu'il ne vous apportera pas l'amour, il ne sera pas remis dans la bonne position. La version sans eau fonctionnerait aussi.

Le rhume: placez une image de Saint Anthony au réfrigérateur en lui disant qu'il y restera tant que le prince charmant ne se sera pas montré. Si cela prend trop de temps, même chose, mais au congélateur cette fois.



Enlèvement: prenez une photo représentant Saint Anthony et l'Enfant Jésus. Coupez-la en deux parties de sorte à retirer l'enfant des bras du Saint. Dites-lui que vous ne le lui rendrez que quand l'amour aura frappé à votre porte.

Quant aux couples, le 12 juin ressemble beaucoup à notre Saint-Valentin: les amoureux se font des cadeaux ou ont de petites attentions l'un pour l'autre.

En Chine: les pies à la rescousse

La Saint-Valentin chinoise tombe le septième jour du septième mois lunaire du calendrier chinois et s'appelle Qixi.

Qixi est dédiée à l'amour impossible entre deux héros de la mythologie chinoise, le jeune bouvier Niulang et son amante Zhinu, tisserande, dont les constellations furent séparées par la Voie lactée.

Selon la légende, des pies forment un pont pour permettre à ces amoureux de se retrouver, une seule fois par an, le septième jour du septième mois lunaire, et leur amour reste intact. Cette année, ce sera le 17 août.

Traditionnellement, Qixi était aussi le moment où les jeunes femmes devaient démontrer leurs "compétences domestiques" pouvant combler un mari: des rituels étaient alors pratiqués (comme la récolte des melons) afin de prédire leur avenir matrimonial...

Qixi est aujourd'hui devenue très commerciale, surtout dans la ville de Yinchuan, où on trouve des poupées et jouets à l'effigie de Niulang et Zhinu à tous les coins de rue. Mais on fait encore des offrandes composées de fruits, fleurs, thé et poudre de riz, à ces amoureux mythiques.

Aux Philippines: si on se mariait... tous?

Comme nous, les Philippins fêtent la Saint-Valentin le 14 février, et ce jour est tellement spécial dans le cœur des amoureux là-bas qu'on organise carrément des mariages de masse au niveau gouvernemental!

Ainsi, chaque année, entre 700 et 800 personnes se disent "oui" en même temps, sous les yeux du président de la République, et font la fête toutes ensemble.