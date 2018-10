A la douleur du deuil s'ajoute désormais une question délicate: que faire du profil Facebook d'un proche décédé? Parfois, la famille le fait supprimer. Parfois, non. Comment prévoir la gestion de ses données personnelles en ligne après sa mort: voici les différentes options.

Facebook après la mort: comment gérer son héritage numérique

Que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram, rares sont aujourd'hui les personnes à ne pas avoir de compte sur l'un ou l'autre réseau social. Et avec ces nouvelles pratiques émergent des problèmes face auxquels les proches se retrouvent souvent démunis au moment du décès de l'être cher.

On peut, en partie, prévoir.

La France instaure un "droit à la mort numérique"

Nos voisins français ont pris les devants et ont légiféré: depuis octobre 2016, la loi Lemaire permet à toute personne, de son vivant, d’organiser les conditions de conservation et de communication de ses données à caractère personnel après son décès.

Autrement dit, les réseaux sociaux ont l'obligation d'appliquer les directives qui auraient été laissées par l'internaute. Rien de tel pour le moment au Luxembourg.

Facebook

Facebook propose deux options:

la suppression du compte après le décès,



ou la possibilité de le transformer en compte de commémoration.



Il suffit d'envoyer à Facebook l'acte de décès de la personne ou bien une notice nécrologique, accompagné d'une preuve de votre lien de parenté avec le défunt. Le réseau social accepte une procuration, un acte de naissance, un testament ou lettre de succession.

Pour un compte commémoratif qui permettra aux amis de partager leurs souvenirs sur le mur Facebook du défunt, l'acte de décès suffit. Le compte sera automatiquement transformé en compte de commémoration et la mention "En souvenir de" précédera le nom de la personne sur le profil.

Ce type de compte n'apparaîtra plus dans les suggestions, les espaces publics, et les rappels d'anniversaire seront supprimés.

Depuis peu, Facebook anticipe le problème en proposant à tous ses utilisateurs de choisir, de leur vivant, un contact légataire.

Cette personne désignée parmi vos amis Facebook pourra gérer votre compte après votre mort, répondre aux nouvelles invitations, changer la photo de profil, mais pas supprimer des amis ou du contenu. Cette personne ne pourra pas non plus voir vos messages.

Choisir un légataire 1. Cliquez sur l'icône flèche vers le bas, en haut à droite de l'écran sur Facebook (version desktop) et sélectionnez Paramètres 2. Dans la partie Gestion du compte, saisissez le nom d'un ami dans le champ dédié au choix d'un contact légataire et cliquez sur Ajouter 3. Si vous le souhaitez, un message automatique est envoyé à cette personne pour l'informer de votre choix

Vous pouvez aussi décider de la suppression de votre compte après votre mort: si un proche adresse votre acte de décès à Facebook, votre profil et tout son contenu seront supprimés automatiquement du réseau. Cette option se trouve dans le même menu que le contact légataire.

Dans certains cas, le compte Facebook du défunt joue un rôle important dans le travail de deuil des proches.

"Je lui parle toujours sur Messenger" Isabelle a perdu sa sœur Laurence brutalement il y a trois ans. Elle n'est plus là, mais son profil Facebook est toujours en ligne. "Ça me donne l'impression qu'elle est encore avec nous. Je lui écris souvent... Quand j'ai un coup de cafard, je lui parle sur Messenger. Ça me soulage." Chaque année, à la date de son décès, pour sa fête ou son anniversaire, des amis publient quelques messages d'amour sur le mur. "On a aussi un groupe Facebook qui lui rend hommage." Impossible pour Isabelle d'imaginer la suppression du profil de sa sœur: "Je serais très triste de ne plus avoir cette échappatoire. Sa mort a laissé un énorme vide. Ce compte permet de s'accrocher."

Twitter



Twitter propose la suppression du compte du défunt. Pour cela, un proche doit remplir un formulaire spécial. Une fois la demande reçue, Twitter vous adresse un mail pour obtenir plus de détails sur la personne décédée, l'envoi d'une copie de la carte d'identité du demandeur ainsi qu'une copie du certificat de décès.

Le réseau précise aussi que la démarche est valable pour une personne victime d'incapacité: il faut alors adresser une procuration vous autorisant à agir au nom du titulaire du compte.

Notez que si le réseau social accepte de supprimer les comptes des défunts, il ne peut en revanche pas fournir à leurs proches les informations de connexion du compte, comme c'est le cas pour Facebook également.

Instagram

Ce réseau appartient à Facebook donc l'option "compte de commémoration" existe aussi sur Instagram. Il suffit de faire une demande et de fournir une preuve du décès. Il est également possible de demander le retrait du compte en prouvant, cette fois, que vous êtes un proche du défunt.

Instagram affirme même prendre des mesures pour protéger la confidentialité du compte afin d'empêcher la diffusion de toute référence au compte de commémoration susceptible d'affecter la famille ou les amis de la personne décédée.



Linkedin

Pour ce réseau dédié aux profils professionnels, les démarches semblent plus fastidieuses. Un formulaire permet de déclarer le décès du titulaire d'un compte afin de supprimer le profil mais il y a toute une série d'informations à fournir:

le nom du membre,



l'URL de son profil Linkedin,



votre relation avec cette personne,



l'adresse e-mail du membre,



la date à laquelle celui-ci est décédé,



un lien vers l'avis de décès,



et l'entreprise dans laquelle celui-ci a travaillé dernièrement.



Tout cela doit être inscrit dans un formulaire de vérification du décès à remplir pour lancer le processus.

Un business qui a de l'avenir

Dans ce flou intégral, des sociétés spécialisées tirent leur épingle du jeu et proposent différentes formules pour la gestion de vos données après la mort. Une sorte de convention obsèques pour le web.

Ainsi, SocialMausoleum vend une solution clé en main pour créer ni plus ni moins que votre propre mausolée en ligne avec livre d'or, biographie, généalogie interactive, message d'adieu sur les réseaux sociaux, et même messages envoyés depuis l'au-delà...

Google

Le géant du web propose quant à lui d'établir un "testament numérique" permettant de programmer la suppression du compte Google, mais aussi d'envoyer toutes ses données personnelles (Gmail, YouTube, Google+, etc) à un proche.

Via la rubrique Gestionnaire de compte inactif, il est possible de déterminer à partir de quel moment Google peut considérer votre compte comme abandonné et la manière dont vous souhaitez que vos données soient traitées par la suite.



On peut configurer:

le délai,



les personnes à avertir,



quelles données partager



et si le compte doit être maintenu ou détruit.

Apple et Amazon

Chez eux, impossible de transmettre quoi que ce soit même en cas de décès: si vous souhaitez céder vos musiques et/ou vos livres à un proche, il vous faudra lui léguer vos appareils ou directement vos identifiants de connexion.

Paypal

Pour clôturer le compte d'un utilisateur décédé, l'exécuteur testamentaire devra faxer (!) à Paypal les documents suivants:

page de garde stipulant que le titulaire du compte est décédé et que l'exécuteur souhaite clôturer le compte PayPal,



copie du certificat de décès du titulaire du compte,



copie du testament ou des dispositions légales prises par le titulaire du compte décédé et mentionnant l'identité de l'exécuteur testamentaire,



copie de la photo d'identité de l'exécuteur.



Paypal précise que "ces documents seront examinés et, s'ils sont approuvés, le compte sera fermé. Si des fonds existent sur le compte PayPal, un chèque au nom du titulaire du compte sera émis."

Mots de passe

Pour tout le reste, il sera plus facile de transmettre les identifiants et mots de passe à une personne de confiance via un testament ou une procuration. Bee Secure recommande de recourir à un gestionnaire de mots de passe comme KeePass par exemple.

Un seul mot de passe à garder en sécurité (dans un coffre à la banque) et qui répertorie tous vos identifiants de connexion en un seul endroit.