Dix-huit pays étaient encore en liste jeudi soir espérant décrocher une place pour la finale de la 63e édition de l'Eurovision qui aura lieu samedi à Lisbonne. Retour en photos sur les dix derniers qualifiés.

Eurovision 2018 : qui sont les dix derniers qualifiés ?

(LT) – J-1 avant la finale du concours de l'Eurovision 2018. Comme chaque année, ce sont pas moins de 26 pays qui tenteront de décrocher la victoire ce samedi 12 mai à l'Altice Arena de Lisbonne.

Le plateau définitif est désormais connu. Jeudi soir, ils étaient encore dix-huit candidats à se succéder au micro pour la seconde demi-finale. Huit pays sont restés sur le carreaux, éliminés par le vote du public et celui du jury professionnel.

Retour en photos sur les dix derniers qualifiés qui ont remporté la deuxième demi-finale hier soir :

10 Moldavie: DoReDoS, "My Lucky Day" Photo: Doredos

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Moldavie: DoReDoS, "My Lucky Day" Photo: Doredos Suède: Benjamin Ingrosso, "Dance You Off" Photo: Anton Björkman Ukraine: Mélovin, "Under the Ladder" Photo: Oleksandr Vansovych Slovénie: Lea Sirk, "Hvala, ne" Photo: RTVSLO / Ana Gregorič Serbie: Sanja Ilić & Balkanika, "Nova deca" Photo: RTS / Dušan Petrović Danemark: Rasmussen, "Higher Ground" Photo: Gustav Eurén / Philippe Jessen Hongrie: AWS, "Viszlát nyár" Photo: Nikolett Kaszner Pays-Bas: Waylon, "Outlaw in 'Em" Photo: Joost Keet / Bas van den Boom Norvège: Alexander Rybak, "That's How You Write a Song" Photo: Julia Marie Naglestad Australie: Jessica Mauboy, "We Got Love" Photo: Julian Smith / AAP / dpa

La Géorgie, la Lettonie, Malte, le Monténégro, la Pologne, Saint-Martin, la Roumanie et la Russie restent donc sur le banc de touche.

Zoom sur les candidats de l'Eurovision Pas moins de 26 pays s'affronteront, samedi 12 mai prochain, sur les planches de l'Altice Arena de Lisbonne pour tenter de remporter l'édition 2018 de l'Eurovision.

En plus des vingt pays qui ont décroché leur place lors des demi-finales de mardi et jeudi, six pays sont automatiquement qualifiés pour la finale. En effet comme chaque année, les pays que l'on surnomme les “Big Five”, à savoir la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne, bénéficient d'un “statut” spécial. En place depuis 1999, cette spécificité permet à ces cinq pays, considérés comme les plus gros contributeurs financiers à l'Union européenne de radio-télévision (UER) qui organise l'Eurovision, d'échapper aux demi-finales. De plus, le Portugal, vainqueur de l'édition précédente et organisateur cette année, participe directement à la finale comme le veut la tradition.



La soirée a surtout été l'occasion de découvrir la prestation du duo français Madame Monsieur. Favoris de cette édition aux côtés de la Norvège et d'Israël, Jean-Karl Lucas et Emilie Satt ont interprété le morceau “Mercy” qui représentera les couleurs de la France samedi soir.

Rendez-vous samedi soir sur France 2 à 21h pour la grande finale. En attendant, les performances de tous les candidats sont à retrouver en vidéos sur la chaîne Youtube officielle de l'Eurovision.

