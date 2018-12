Et si on tentait un repas de Noël "ouni Fleesch"?

Si la COP24 et le futur de vos enfants sont des préoccupations majeures pour vous en ces temps de Noël, peut-être opteriez-vous pour un Noël plus écolo, végétarien, voire vegan? Voici d'excellentes idées et recettes de fête.

Noël, son ambiance chaleureuse, ses petites lumières qui brillent, ses traditions… Noël, outre l'aspect religieux pour les chrétiens, est aussi le rassemblement en famille, l'échange de cadeaux et surtout, une période où l'on passe beaucoup, beaucoup de temps à table.

Et lorsque l'on n'est pas à table, on mange des chocolats. Si cette période de consommation à outrance vous pèse plus sur le moral que sur le foie, pourquoi ne pas tenter un Noël différent? Un beau Noël qui, quelques jours après la fin de la COP24, est soucieux de l'environnement.

Nous vous proposons d'une part deux recettes exclusives imaginées par deux chefs du Luxembourg, Etienne-Jean Labarrère-Claverie (Cibo's) et Mathieu Morvan (La Cristallerie). Ils proposent des recettes raffinées et accessibles, avec le moins de gaspillage possible.

D'autre part, nous avons eu un coup de cœur à la rédaction de wort.lu/FR (oui, c'est notre petit nom) pour la pétillante Eva et sa chaîne YouTube Eva Les Petits Plats. Eva est une drôle de vegan, ou plutôt une vegan (très) drôle. Grâce à son humour et sa créativité culinaire, manger végétarien ou vegan en suivant ses recommandations n'empêche pas de rester dans une qualité gastronomique.

Voici la proposition d'Etienne et Mathieu pour un repas de Noël sans gaspillage, car tout se mange (vous pouvez même conserver les épluchures de légumes pour parfumer un fumet ou un bouillon et donner le cartilage de la raie au chat):

Velouté de brocolis et truffe blanche

Pour 4 personnes

Ingrédients:

2 pièces de brocolis Grosselle



10 g de gingembre frais haché



5 g de graines de sésame blanc torréfiées



20g de noisettes torréfiées et concassées



1 citron vert



20 g de truffe blanche



Huile d’olive vierge



Faire bouillir une grande quantité d’eau très salée. Retirer les sommités des brocolis et en garder 5-6 pièces crues de côté. Cuire le reste des brocolis jusqu’à ce qu'ils soient bien tendres. Égoutter. Mixer aussitôt et refroidir immédiatement dans un récipient posé sur de la glace. Râper le reste du brocoli cru pour faire un taboulé. Assaisonner avec le jus de citron, le gingembre et le sésame, l'huile d’olive et du sel fin. Réchauffer la soupe de brocoli et assaisonner avec du sel fin et de l'huile d’olive. Verser dans des bols ou des assiettes à soupe, parsemer de taboulé, de noisettes torréfiées et terminer en râpant la truffe blanche.

Aile de raie meunière pêche durable, poireaux confits et caviar

Pour 4 personnes

Ingrédients:

Aile de raie levée 650 g



4 poireaux moyens



1 oignon doux petit



20 g de caviar bio d’Aquitaine



20g de crème liquide



120g de beurre



2 citrons jaunes



1 échalote ciselée



20 g de vin blanc



Sel fin



Farine fluide



Huile d’arachide



Laver les poireaux à grande eau. Couper la partie verte. Prendre 2 poireaux et les colorer de chaque côté dans une poêle à feu vif afin d’obtenir une couleur noire sur tout le tour. Terminer de les cuire 15 min au four à 180 degrés. Couper les poireaux en 2 dans le sens de la longueur et réserver. Prendre les 2 autres poireaux et couper grossièrement. Couper l’oignon grossièrement. Dans une casserole, faire suer l’ensemble et mouiller avec un peu d’eau. Cuire 15 à 20 min. Ajouter la crème, porter à ébullition. Mixer. Réserver la purée. Mettre dans une casserole le vin blanc et les échalotes et réduire presque à sec, mettre une goutte de crème et monter avec le beurre bien froid au fur et à mesure à feu doux. Terminer avec le sel fin et le jus de citron. Chauffer une poêle avec de l'huile. Fariner l’aile de raie et la poser aussitôt dans la poêle. La colorer à feu vif puis la retourner. Ajouter le beurre et baisser à feu moyen. Terminer la cuisson et ajouter le jus de citron. Disposer la purée de poireau dans le fond de l’assiette, poser la raie et le poireau confit. Terminer en posant le caviar sur le poisson. Servir la sauce à part.