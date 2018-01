(AFP) - Résolution numéro une cette année, se remettre au sport et s'accorder des moments de détente, selon le baromètre sport-santé de la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire. Pour atteindre cet objectif, mettre en place des routines sportives et relaxantes à domicile permet d'arrêter de courir après le temps. Zoom sur quatre activités économiques à adopter pour démarrer l'année en forme.

Investir dans une corde à sauter



Si les exercices de renforcement musculaire (squats, gainage, abdos fessiers, fentes) sont facilement réalisables à la maison, l'entraînement cardio peut relever du défi faute de place et de matériel. Redevenue à la mode, la corde à sauter est l'accessoire malin à se procurer pour brûler des calories et mincir à domicile.

Intense, mais ludique, on peut facilement se laisser prendre au jeu au vu des résultats obtenus très rapidement : jambes fuselées, fessiers galbés, réduction de la cellulite et activation de la circulation. Pour débuter, on pratique une minute de corde, suivie d'une minute de repos. Plus votre niveau augmente, plus on allonge le temps d'exercice jusqu'à 15 minutes tout en réduisant les temps de pause.

S'offrir un abonnement yoga en ligne



Le yoga à domicile est la dernière tendance pour détendre le corps et l'esprit. L'idée est de dérouler le tapis à la maison pour des sessions courtes, mais ritualisées. Optez pour un endroit chaleureux, une lumière tamisée et une odeur que vous appréciez. Les derniers studios à avoir mis en ligne les cours dispensés par leurs professeurs (Casayoga, Qee, MyYogaconnect) offrent des abonnements très abordables, allant de 12 à 18 euros par mois. Sans oublier les chaînes YouTube qui foisonnent de vidéos en libre accès postées par des professeurs de yoga.

Respirer par le ventre

Gratuite et praticable partout, la respiration est l'activité idéale pour s'accorder un moment de détente en appuyant sur pause. En rentrant à la maison, pratiquer quelques respirations ventrales crée un sas de décompression. Les obligations familiales et enfants vous tombent dessus ? N'hésitez pas à ritualiser la séance en famille pour passer des soirées apaisées.

Se masser

Qui ne rêve pas d'un bon massage en fin de journée pour chasser les tensions ? À défaut de débourser 60 euros en faisant appel à un expert, pratiquer l'auto-massage, y compris à sec, est une manière très agréable de renouer avec son corps et rompre avec un quotidien qui laisse peu de place à la sensorialité. Ce petit temps pour vous est aussi un geste santé qui améliore la circulation et chasse les toxines. Astuce : chaque matin, on masse la plante de chaque pied avec une goutte d'huile essentielle de Vetiver, une plante qui favorise le courage, la sérénité et l'enracinement.