Enchères hommage au premier pas de l'homme sur la Lune

Un ensemble de souvenirs, photos, unes de journaux, livres, disques, dédicacés par l'astronaute américain Neil Armstrong ou ses devanciers dans la conquête du ciel et de l'espace seront mis aux enchères à Cannes le jour anniversaire du premier pas de l'homme sur la Lune, le 21 juillet.

(AFP) – Clou de la vente, mis à prix entre 8 et 12.000 euros, un album de Tintin «On a marché sur la Lune» de 1964 avec une dédicace exceptionnelle de l'équipage d'Apollo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, sur la page titre, assortie d'une dédicace d'Hergé en vis-à-vis et un dessin à l'encre bleue de Tintin et Milou, a précisé la salle Cannes Enchères.



Au total, 138 lots seront dispersés lors de la vente, la seule du genre en France cette année, intitulée d'après l'ouvrage de Jules Verne, «De la Terre à la Lune», dont un original accompagné d'une carte autographe du romancier est mis sous le marteau.



De nombreux sous-verres ou coffrets souvenirs, avec des petits morceaux du revêtement de la capsule, témoignent de l'engouement pour tout ce qui touche à la mission Apollo 11.



Outre un morceau de météorite lunaire, on trouvera aussi des pochettes de disque: «Blue Moon» de Frank Sinatra, 45T dédicacé par le crooner et Armstrong, ou «Walking on the Moon», 45T sorti en 1979 dédicacé par Armstrong et les membres du groupe Police. Ainsi que des cartes postales autographes de Clément Ader, Louis Blériot, et des lithographies évoquant les exploits de Lindbergh, Mermoz ou le vol inaugural du Concorde.