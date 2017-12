(AFP) - Comment éduquer nos enfants ? Les livres et les conférences sur la parentalité n'ont jamais autant occupé l'espace public pour donner des clés aux parents toujours plus nombreux à s'interroger sur la manière de jouer leur rôle. Nadège Larcher, psychologue spécialisée dans le développement de l'enfant et l'adolescent, invite à mieux comprendre son développement entre 2 et 6 ans pour faire face aux crises et ainsi éviter l'épuisement.

Attendre de son enfant en bas âge qu'il soit raisonnable ne fonctionne pas pour la simple et bonne raison que son cerveau est encore immature.

Intégrer cette donnée du développement de l'enfant est une étape fondamentale pour dédramatiser, déculpabiliser et éviter de monter dans les tours lorsqu'une crise de colère éclate par exemple, insiste Nadège Larcher, psychologue spécialisée dans le développement de l'enfant et l'adolescent et formatrice à l'Atelier des parents.

"Avant 5 ans, l'enfant traverse en effet ce qu'on appelle "des tsunamis émotionnels qui le dépassent. Il ne sait pas reconnaître son émotion ni la nommer", explique la spécialiste qui animera deux ateliers gratuits à Paris le 13 décembre au Molière (1er arrondissement) autour de l'autorité bienveillante. C'est pourquoi l'enfant est dans l'incapacité de collaborer, et ce, indépendamment de sa volonté.

De même, l'enfant vit dans l'instant présent et n'a pas la capacité de se projeter dans le temps jusqu'à l'âge de 7 ans environ. Inutile donc de répéter maintes fois, "dépêche-toi parce qu'on va être en retard", l'argument ne trouvera pas écho.

Pour sécuriser l'enfant, créer des rituels peut prévenir les crises

Pour éviter de rentrer dans un rapport de force et s'épuiser pendant les pleurs ou les crises de colère, les spécialistes de la petite enfance s'accordent sur l'efficacité des stratégies suivantes :

Comprendre l'enfant en mettant des mots sur son émotion: si l'enfant ne veut pas aller à l'école le matin par exemple, on peut lui dire " je comprends que tu ne sois pas content, c'est dur, moi aussi j'aimerais certains jours rester à la maison".

Utiliser le jeu : mettre en place des répliques créatives quand on se sent disponible pour le faire peut s'avérer efficace. L'enfant aime apprendre par le jeu. On peut lui proposer de jouer à celui qui arrivera le premier à l'école.

Faire des câlins : faire des câlins à l'enfant peut désamorcer des crises ou des pleurs, à condition de les faire sincèrement et d'être disponible pour cet échange.

S'isoler un moment : après 3 ans, on peut prendre un peu de distance en quittant la pièce sans fermer la porte pour faire redescendre la pression.

Créer des routines : pour sécuriser l'enfant, créer des rituels surtout le matin peut prévenir les crises. Le but est de le rendre autonome le plus tôt possible : on peut par exemple créer un poster avec des pictogrammes ou des photos décrivant les actions à faire (se brosser les dents et les cheveux, s'habiller, mettre ses chaussures, etc.) et l'accrocher dans le salon.

Poser des limites et s'y tenir

Dans son ouvrage "Quand les mères craquent" à paraître en janvier 2018, Etty Buzin, psychologue et psychanalyste pour enfants, livre quant à elle des solutions pratiques pour prévenir le burn-out maternel : ne pas faire de l'enfant le centre de la famille, poser des limites et s'y tenir, impliquer le père au quotidien ou encore ne pas s'attendre à de la gratitude comptent parmi les conseils décryptés.

Autre personnalité devenue en quelques années une référence en matière d'aide à la parentalité, la psychologue et auteur de nombreux best-sellers Isabelle Filliozat, donnera une conférence intitulée "Être parent n'est pas un jeu d'enfant !", le 18 mars à l'Espace Reuilly à Paris.

