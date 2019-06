Week-end certes placé sous le signe du sport professionnel et grand public. Mais pas que. Le genêt sera également à l'honneur à Wiltz, en présence de la reine et de ses suivantes, tandis que l'Abbaye de Neumünster fêtera ses quinze ans.

Du sport, du genêt et des fêtes

Samedi 8 juin 2019

11ème édition de la Nuit du Sport: 31 communes du pays participeront à la célébration du sport pour tous. Organisé sous l'égide des ministères des Sports et de la Santé, l'événement donne l’opportunité au grand public de découvrir de nouvelles disciplines sportives, dans un cadre convivial et festif.

71ème Fête du Genêt à Wiltz: tout au long du week-end de la Pentecôte, la Reine du genêt et ses six demoiselles d’honneur défileront au son de groupes musicaux et folkloriques. Avant et après le corso fleuri, avec des chars ornés de genêts, de multiples animations divertiront les visiteurs dans la cour du château féodal et sur la place du théâtre.

Promenade thématique sur l’eau: le musée de la Ville de Luxembourg organise une balade découverte autour de «l’eau, notre source de vie». Rendez-vous à 15 heures, 14, rue du Saint-Esprit à Luxembourg.

Dimanche 9 juin 2019

15ème anniversaire de Neumünster: inauguré en mai 2004, le Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster, soufflera sa quinzième bougie avec en vrac au programme un apéro provençal, de la pétanque, du cinéma cocasse sous yourte, un bal musette, des jongleurs, des acrobaties...

Arrivée du Skoda Tour de Luxembourg: lors de cette dernière étape de la compétition cycliste qui avait débuté mardi dernier, les coureurs entreront dans la capitale par la route d’Echternach et termineront leur course dans les hauts du Limpertsberg.

