(ChB) - La 3e édition de la Semaine européenne du sport aura lieu du 23 au 30 septembre et 32 pays européens y participeront en organisant plus de 33.000 événements sportifs.

Au Luxembourg, cette initiative sera suivie avec de nombreuses manifestations à travers tout le pays et un événement phare: le salon "Lëtz Be Active" le dimanche 24 septembre à La Coque.

L’entrée au salon et la participation au programme sont gratuites. Le grand public est invité à venir découvrir les nouveautés et innovations en terme d’équipements, d’activités et à participer aux animations tout au long de la journée.

Plus d’une cinquantaine de fédérations sportives et de prestataires privés actifs dans le domaine du sport au Luxembourg seront présents. Une exposition consacrée au Tour de France sera proposée, des ateliers d’initiation animés par les fédérations sportives, et un grand marathon de spinning au profit de l’association Le soleil dans la main.

Inscriptions ouvertes sur le site officiel www.letzbeactive.lu