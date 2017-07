(AFP) - C'est l'été. Pourquoi ne pas découvrir de nouveaux genres de bar, qui misent sur le bien-être mental et physique ? À l'heure de l'apéritif, changez vos habitudes et troquez le verre d'alcool pour un smoothie gorgé de vitamines et de minéraux. La tendance des bars à jus de fruits et de légumes bio gagne du terrain en France. Tour d'horizon des adresses detox.

Detox Delight, Good Organic Only, Health Inside, C Juice, Juice Lab ou Feel Juice... vous avez peut-être repéré, un peu partout en France, ces noms dans des enseignes censées purifier le corps.

Venue des pays anglo-saxons, la tendance du "juicing", plébiscitée par les stars, consiste à déguster des cocktails de fruits mixés ou pressés et des jus de légumes extraits à froid, le plus souvent bio. À consommer sur place ou à emporter.

À l'occasion d'une flânerie en ville cet été, ces bars constituent une halte très agréable pour se rafraîchir et éveiller ses papilles à des mélanges déroutants, de la pomme céleri, au chou kale épinard en passant par l'ananas fenouil. Sans oublier l'occasion d'atteindre plus facilement son ratio de 5 fruits et légumes par jour.

Côté calories, délaisser la fameuse bière en terrasse a des avantages non négligeables. Au moment d'alléger sa silhouette, on appréciera un jus sans sucres ajoutés à la place d'une bière et ses 130 calories (pour un demi) ou un verre de vin (environ 100 calories).

Si l'on traque les calories, on veillera toutefois à ne pas siroter de trop grandes quantités de jus de fruits ou de légumes qui affichent un index glycémique élevé (mangue, ananas, banane, carotte, betterave), qui élèvent le taux de sucre dans le sang. En revanche, on profitera pleinement des herbes ou épices ajoutées: persil, curcuma, coriandre, etc.

Paris compte environ une vingtaine de bars à jus, dont certains proposent une restauration bio ou vegan. L'un des plus en vogue est le Good Organic Only, situé rue des archives dans le quartier du Marais. L'enseigne, qui compte quatre adresses parisiennes, vient de sortir une gamme de jus 100% légumes bio alcalins à base de blettes, épinards, brocoli, concombre, céleri, fenouil ou encore carotte.

Le concept s'est aussi implanté dans d'autres grandes villes de France. À Marseille, par exemple, un second Juicery Factory vient d'ouvrir. Les jus sont tous issus d'un système de presse hydraulique à froid, qui permet de récupérer toutes les vitamines, minéraux et enzymes sans chaleur ni oxydation. À Lille, également, Le Deli's, situé au cœur des Halles du marché de Wazemmes, propose différents formats de boissons, du gobelet à la bouteille conçue sur place et à conserver maximum trois jours au réfrigérateur.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.