Des smartphones à écran pliable pour Noël?

Les deux premiers smartphones à écran pliable qui devaient sortir sur le marché se font décidément attendre.

AFP - Alors que Samsung a reporté la sortie du Fold sine die suite à des problèmes techniques rencontrés lors de prêts à des journalistes, Huawei vient d'annoncer à son tour la sortie différée du Mate X à septembre 2019, selon le Wall Street Journal et CNBC.

Le Samsung Galaxy Fold et le Huawei Mate X devaient sortir au printemps 2019, pour un peu plus de 2.000 euros chacun. Tous les deux ont été présentés en février dernier, respectivement lors d'un événement dédié et au Mobile World Congress à Barcelone (Espagne) et étaient particulièrement attendus puisque précurseurs d'une spectaculaire technologie d'écrans pliables.

Samsung a été le premier à présenter un tel smartphone, le Fold, doté d'un écran de 4,6 pouces en façade, mais qui, une fois ouvert, propose à l'intérieur un écran d'une diagonale de 7,3 pouces. A l'inverse, le Huawei Mate X propose un écran qui recouvre l'extérieur de l'appareil, passant de 6,4 à 8 pouces. A noter qu'en plus ces deux modèles sont censés être compatibles 5G.

A ce jour, aucun autre constructeur n'a encore présenté un modèle de ce type destiné à être commercialisé prochainement. Difficile de savoir quand sortiront enfin sur le marché les premiers modèles du genre.

De leur côté, les internautes se sont surtout montrés circonspects quant à l'intérêt de ces terminaux «hybrides», entre la phablette (smartphone de plus de 6 pouces de diagonale) et la mini tablette (à partir de 8 pouces). Sans compter que le prix, aux alentours de 2.000 euros, et sa production forcément très limitée en font pour le moment un marché de niche...

