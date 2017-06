Un concours de cuisine organisé au Lycée Technique de Bonnevoie a rassemblé des cuisiniers intérimaires et des élèves d'écoles hôtelières de la Grande Région. Le tout sous l'œil bienveillant de Thomas Murer, finaliste de Top Chef 2016.

«J'ai déjà vu des erreurs, il faut leur dire. Là-bas, un cuisinier faisait réduire une sauce dans une poêle à frire.» Les membres du jury passent entre les fourneaux pour observer le travail des cuisiniers.

Ils ne sont que huit à participer à cette première édition d'un concours qui rassemble des professionnels intérimaires et des étudiants. L'idée est née entre deux partenaires de la restauration: une agence intérimaire et un fournisseur de frais, tous deux basés au Grand-Duché. L'agence intérimaire y voit l'opportunité de dénicher «de jeunes talents» en cuisine, d'offrir aux participants «l'opportunité de continuer à développer ses compétences».

Les équipes de deux ont été tirées au sort. «Il leur reste deux heures quinze? Ça va être juste!», estime Carlo Sauber, enseignant au Lycée Technique de Bonnevoie (LTB) et membre du Vatel Club. «Il faut être indulgent avec les concurrents, ils travaillent dans un milieu auquel ils ne sont pas habitués, ils sont pour la plupart au LTB pour la première fois. C'est toujours un défi!»

Du fromage dans chaque plat

Les chefs veillent au grain et donnent quelques conseils aux cuisiniers. Si d'ordinaire, guider les participants d'un concours de cuisine ne se fait pas, cette première édition est plutôt «informelle». Les candidats disposent de quatre heures pour préparer une entrée, un plat et un dessert pour cinq personnes. Les ingrédients leur ont été communiqués au moment de l'épreuve. L'entrée est à base de lieu jaune, le plat avec du paleron de veau et le dessert, selon l'inspiration de chacun.

Une contrainte: il doit y avoir du fromage affiné dans chaque plat: ce qui peut compliquer le jeu pour le dessert!

Les quatre équipes sont en retard. «Surtout avec le paleron, qui doit mijoter assez longtemps. Certains ont opté pour la cuisson à basse température, ça va être compliqué», souligne Jean-Jacques Michel, chef dans un groupe de restauration collective et membre du jury.

«Je leur demande ce qu'ils souhaitent faire comme préparation, voir comment ils travaillent, car pour certains, c'est un peu le bazar sur leur poste!», sourit Thomas Murer, demi-finaliste de Top Chef en 2016 et président du jury de ce concours. Face à des candidats stressés, Thomas le sage leur donne quelques astuces pour, finalement, rester simple «avancer plus vite» et éviter de partir «dans des mélanges un peu bizarres». «Qu'ils partent avec de beaux produits, un bon assaisonnement et un bon accord, ce sera déjà bien.» Au moment de la dégustation, le jury prendra en compte le goût, la créativité, la propreté, les techniques et l'assaisonnement.

