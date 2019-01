Découvrez les destinations touristiques favorites des Luxembourgeois

La Foire Vakanz, grand salon du tourisme, ouvrira ses portes du 18 au 20 janvier 2019 à Luxexpo The Box. En attendant d’aller parcourir ses stands, faisons le point sur les destinations favorites des Luxembourgeois en ce début d’année 2019.

La Foire Vakanz, grand salon du tourisme, ouvrira ses portes du 18 au 20 janvier 2019 à Luxexpo The Box. En attendant d’aller parcourir ses stands, faisons le point sur les destinations favorites des Luxembourgeois en ce début d’année 2019.

Par Jean Vayssières

«L’Europe reste la destination phare pour la majorité des Luxembourgeois», explique l’agence Emile Weber de Luxembourg. «Les destinations les plus demandées sont les grands classiques, comme l’Espagne», précise-t-elle. La Grèce et le Portugal sont également en bonne position. Si le continent est très prisé, c’est également le cas des îles, comme les Canaries ou Majorque.

Au-delà de l’Europe, la destination lointaine la plus appréciée est l’Asie, bien que l’Amérique du Sud et l’Amérique Centrale soient en plein gain de popularité.

En Afrique du Nord en revanche, comme au Moyen-Orient, le terrorisme n’a pas été sans effet sur le tourisme. Pour l’heure, les Luxembourgeois boudent ces destinations, et l’actualité ne joue pas en leur faveur: le 17 décembre dernier, deux étudiantes scandinaves étaient retrouvées assassinées dans la région touristique d’Imlil, au Maroc. «Il faut cependant relativiser», tempère l’agence Emile Weber, qui constate «une reprise au niveau de l’Égypte, la Tunisie et d’autres destinations. »

Si l’avion, le train et le bateau demeurent populaires, il semble que les voyages en bus soient en pleine expansion. «L’avantage, c’est que ce sont des voyages tout compris», poursuit l’agence. «Une navette vient chercher les gens à leur domicile, puis on leur propose un guide accompagnateur, des visites guidées… De plus, les bus d’aujourd’hui sont très confortables».

L’aventure sur mesure a la cote

Pour ceux que les vacances tout compris en bus molletonnés n’intéressent pas, il y a les «voyages sur mesure», qui sont de plus en plus appréciés par les touristes du Grand-Duché.

«Certains clients sont très précis dans leurs choix: ils veulent telle destination, tel hôtel, telles visites, etc», explique l’agence. «Ce n’est pas une simple semaine de plage dans un hôtel quatre étoiles. C’est plutôt destiné à quelqu’un qui, par exemple, voudra faire de la randonnée dans des destinations insolites».

Si la majorité des Luxembourgeois privilégient encore les voyages forfaitaires, «la niche du sur mesure se développe de plus en plus. C’est surtout les jeunes et jeunes d’esprit qui sont friands de ce genre d’offres. Ceux qui désirent découvrir le monde en dehors des circuits touristiques traditionnels».

Du 18 au 20 janvier, la Foire Vakanz accueille la foule à Luxexpo The Box; l’occasion, pourquoi pas, de reluquer les destinations à venir. D’autant plus qu’à partir de 2019, le 9 mai devient un jour férié à l’occasion de la Journée de l’Europe, et que le prochain mois de mai s’annonce plutôt généreux en termes de jours non travaillés…

