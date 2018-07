La question peut sembler superficielle. Elle a cependant fait débat chez nos voisins britanniques et fait l'objet d'un sondage.

Débat britannique clos: le lait versé après l'eau sur le thé

(AFP) - Un sondage typiquement britannique prétend mettre fin à un très vieux débat sur le thé: le lait doit être versé après l'eau, selon une majorité de personnes interrogées.

Le sondage, réalisé par l'institut YouGov auprès de 1.600 personnes, relève que 80% d'entre elles versent l'eau avant le lait sur leur thé. La question, qui peut sembler superficielle aux non Britanniques, fait couler beaucoup d'encre et avait même été abordée dans un essai par le célèbre écrivain britannique George Orwell, intitulé «Une bonne tasse de thé», en 1946, dans lequel il plaidait pour que l'eau soit versée avant le lait.

L'ordre dépend de l'âge: un tiers environ des personnes âgées de 65 ans et plus ajoutent encore le lait d'abord, contre 4% seulement des 18-24 ans, selon le sondage. La question a un arrière-plan de classe sociale, explique Yougov sur son site: la porcelaine fine était censée mieux résister au choc de l'eau bouillante donc seuls les moins riches versaient le lait d'abord pour diminuer la température du breuvage. Mais Yougov nous rassure: de nos jours, cette distinction n'existe plus et les classes laborieuses comme les classes moyennes versent l'eau avant le lait. fb/jbo/lch