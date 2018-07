A l’heure de la Coupe du Monde de foot en Russie, on oppose encore d’un côté les jeunes milliardaires en short sur les terrains qui marquent des buts en or et stimulent le bonheur national et, de l’autre, les grands patrons de l’industrie qui créent de la richesse et de l’emploi…

Lifestyle 3 min.

Dans l’air du temps: pied et cœur d’or

D’ailleurs, le numéro du magazine « Challenges », publié cette semaine, vient à point nommé recenser les cinq cents plus grandes fortunes de France en 2018 dont le montant cumulé a été multiplié par trois en dix ans, atteignant un record de 650 milliards d'euros. La fortune cumulée des plus riches de France représente ainsi près de 30 % du PIB du pays en 2018, contre 10 % en 2009, après la crise financière et ces 650 milliards représentent un plafond jamais atteint encore qui a progressé de 13 % en un an.



Sans surprise, on retrouve en tête de ce classement, pour la deuxième année consécutive, Bernard Arnault, propriétaire du groupe de luxe LVMH, et sa famille. Leur fortune de 73,2 milliards d'euros est la première d’Europe et la quatrième mondiale. L’heure pourtant est venue de défendre aussi les footballeurs au grand cœur, tel le jeune avant-centre des Bleus, Kylian Mbappé qui n’a pas que les pieds, mais aussi le cœur, en or.



Le jeune international français a en effet annoncé qu’il comptait reverser la totalité de ses primes de la Coupe du Monde de football 2018 à des associations comme celle dont il est déjà le parrain, « Premiers de cordée », qui propose des initiations sportives pour les enfants hospitalisés et handicapés. Un geste qui n’est pas anodin puisque cela représente plusieurs dizaines de milliers d’euros. Une somme à laquelle les joueurs n’ont droit que s’ils se qualifient en quart de finale. Mission accomplie depuis la victoire contre l’Argentine.



Mais la générosité de Kylian Mbappé ne s’arrête pas là… L’attaquant du PSG a également annoncé qu’il reversera chaque prime gagnée pour chaque match de la compétition (soit 20 000 euros par rencontre) à une association différente. Fier d’être sélectionné en Equipe de France, il estime ne devoir en tirer aucun bénéfice pour lui-même et il a ainsi trouvé un arrangement avec sa fédération pour que ses primes soient reversées à une association caritative de son choix.



Certes, Kylian Mbappé est le deuxième joueur le plus cher de l'histoire depuis son transfert l'été dernier au PSG pour 180 millions d'euros mais bien peu reversent l’intégralité de leurs primes de participation à des oeuvres sociales…Agé de seulement 19 ans, Kylian Mbappé ne cesse, lui, de démontrer qu'il est capable de gestes aussi élégants sur et en dehors du terrain. Ainsi, il a réalisé le souhait d'un jeune enfant autiste, Quentin, visiblement fan de l'attaquant parisien, dont la maman l’avait interpellé sur Twitter, en demandant s'il était possible que son fils reçoive pour son anniversaire un maillot du PSG dédicacé par son footballeur préféré.



D’autres preuves témoignent de sa générosité comme son invitation lancée à vingt-cinq collégiens de Bondy, la ville où il a grandi, et dont il a en partie financé le déplacement en Russie pour assister à l'entraînement des Bleus, à deux matches de la Coupe du monde, et visiter Moscou. Qu’importe la victoire finale, Kylian Mbappé, star du ballon rond célébré dans le monde entier, entré à 19 ans dans la légende du classement du Ballon d’Or comme dans celle du Musée Grévin où sa statue de cire est adulée par les jeunes visiteurs, incarne la nouvelle génération de footballeurs.



Construit intellectuellement, les pieds sur terre et la tête sur les épaules, il véhicule des valeurs sportives qui avaient étrangement disparu : fair-play, savoir-être, comportement irréprochable, dépassement de soi et générosité. Tout ce qu’on aimerait retrouver dans la ferveur populaire des stades.

