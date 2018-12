Londres voudrait-elle damer le pion à Paris et Milan pour briguer le titre envié de capitale de la mode ? En pleine crise du Brexit, les Britanniques étalent tous leurs atouts.

Dans l’air du temps : Mannequin de mère en fille

Par Stéphane Bern

Lors des British Fashion Awards au Royal Albert Hall, la duchesse de Sussex, sortant de son silence médiatique, a fait une apparition remarquée en remettant le prix du British Designer de l’année à son amie Clare Waight Keller, la directrice artistique de la maison française Givenchy qui lui avait confectionné sa robe de mariée et dont Meghan portait une création noire très simple soulignant son état de future maman.



Ce soir-là, pourtant, une autre jeune femme est montée sur le podium. Créditée de plus de quatre millions d’abonnés à son compte Instagram, cette graine de star n’a que 17 ans mais elle a réussi l’exploit d’écarter de son chemin toutes ses concurrentes telles Adut Akech, Adwoa Aboah, Bella Hadid, Winnie Harlow et même Lila Grace Moss-Hack pour remporter le prix du mannequin de l’année 2018.

Kaia Gerber, puisque c’est elle dont il s’agit, était entourée par ses célèbres parents, le top Cindy Crawford et son mari Rande Gerber, ainsi que par son frère de 19 ans, Presley, lui-même mannequin pour Omega, Calvin Klein ou Yves Saint Laurent. Kaia a reçu cette distinction vêtue d’une superbe robe noire et argentée découpée asymétrique à sequins signée Alexander McQueen.



« C'est un tel honneur », a déclaré la jeune Américaine, au bord des larmes. « Je n'ai qu'un petit rôle à jouer dans la concrétisation d'une vision créative, mais je suis très reconnaissante d'en faire partie ». Venue de Californie en famille, Cindy Crawford, sublime à 52 ans dans une longue robe fourreau bustier noire et fendue, s’est déclarée fière de sa fille dont elle guide les premiers pas de mannequin chez Versace, puis Calvin Klein aux côtés de son frère Presley, et jusqu’à Karl Lagerfeld que l’on dit fou d’elle. Cet aristocrate de la mode confesse un faible pour les « filles de… », sans doute parce qu’elles sont tombées très jeunes dans le bain de la célébrité dont elles connaissent les pièges et les écueils, tout en ayant reçu en héritage un tissu relationnel très « haute couture », sur mesure.



Sans doute aussi parce qu’elles ont hérité de leur mère un capital génétique qui allie la beauté à la grâce et à un véritable don de photogénie. Baignée depuis toujours dans le monde de la mode, celui-ci n'a plus de secrets pour Lily-Rose Depp, la fille de Vanessa Paradis.

Interrogé sur les raisons qui l’avaient déterminé à la choisir comme égérie, Karl Lagerfeld expliquait que c'était une évidence pour lui l'ayant côtoyée depuis sa naissance : « Personne n'aurait cru qu'elle aurait une personnalité aussi forte si jeune. Elle ne ressemble ni à son père ni à sa mère. Avec son air fragile, le mélange est stupéfiant et cela crée quelque chose d'unique. LilyRose est une jeune fille de la nouvelle génération avec toutes les qualités d'une star ». Certes, bien avant qu'ils soient en âge de faire leurs propres choix, c'est parfois leur maman qui pousse ces enfants devant l'objectif d'un photographe.



Comme Charlotte Gainsbourg, qui a enrôlé sa fille Alice Attal pour la célèbre campagne publicitaire Comptoir des Cotonniers. C’est ainsi qu’à dix ans seulement, Kaia Gerber, la fille de Cindy Crawford, se retrouve à poser pour une campagne Versace Junior. Une façon de leur mettre le pied à l’étrier, de les habituer aux podiums et de faire naître une vocation dans la tête de leur enfant.



Bon sang ne saurait mentir. La dernière du clan Crawford-Gerber expliquait récemment : « J'ai la sensation qu'une nouvelle ère de supermodels est en train de se créer et je ne peux que rêver d'en faire partie ». Les créateurs de mode comme les magazines ont compris que le rêve de Cendrillon avait vécu. Désormais, ils cherchent des « filles à histoires », celles qui marchent sur les traces de leur illustre mère. Simplement parce que la mode est à la transmission.

