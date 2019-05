Dans l’air du temps: Génie universel

Célébrer les anniversaires est une bonne occasion de réunir les familles désunies et de faire taire les querelles.

Par Stéphane Bern - Dans un ciel qui n'est pas sans nuages entre la France d'Emmanuel Macron et l'Italie dont l'homme fort est Matteo Salvini, le 500ème anniversaire de la mort de Léonard de Vinci tombait plutôt à pic. Sur le thème consensuel de la Renaissance, le président de la République française a donc reçu son homologue italien Sergio Mattarella au château d'Amboise, sur les bords de la Loire.

Et ce, afin de déposer des gerbes de lys blancs sur la tombe de Léonard de Vinci – mort le 2 mai 1519 à 67 ans, trois ans seulement après son arrivée en France à l'invitation de son protecteur François Ier – et prendre la pose au-dessus du fleuve ligérien et admirer les salles consacrées au génie universel qui réunit Français et Italiens.

Poignées de mains amicales, accolades, la journée ressemblait à une lune de miel franco-italienne où même la question des œuvres prêtées au Louvre pour la grande exposition prévue à l'automne finissait par se régler à l'amiable autour d'un déjeuner entre les ministres de la culture transalpins au manoir du Clos Lucé, là où le peintre toscan a résidé pendant les trois dernières années de sa vie. Parlant un français parfait, le président italien Sergio Mattarella, accompagné de sa fille Laura, a rencontré quelque 50 porteurs de projets touristiques, culturels, éducatifs, économiques du programme «Viva Leonardo Da Vinci !», emmenés par le président de la Région Centre-Val de Loire François Bonneau.

La journée léonardienne s'est poursuivie au château de Chambord où ils ont rencontré près de 500 jeunes français et italiens autour d'ateliers sur les thèmes de l'architecture, animé par Renzo Piano, de la littérature, animé par Alessandro Baricco, de l'espace, animé par les astronautes Samantha Cristoforetti et Thomas Pesquet et de la physique et des sciences, animé par Mme Fabiola Gianotti et Gabriel Chardin tandis que le chœur de voix juvéniles de la Scala de Milan chantait des airs de Carmen.

Mais ce simili sommet franco-italien sans discours officiels aura permis par la culture et l'Histoire de se jouer la sérénade de deux peuples qui s'aiment pour toujours. Et tout cela grâce au grand Léonard de Vinci qui incarne presque à lui seul la période foisonnante de la Renaissance car il fut à la fois poète et musicien de talent, inventeur prolifique et metteur en scène, naturaliste, sculpteur, ingénieur et architecte de génie, humaniste et scientifique dont les talents multiples sont autant de manières de voir le monde en changeant d'angle ou de perspective, mais surtout en gardant l'œil ouvert.

Si Léonard est le parfait esprit de la Renaissance, alors que la connaissance ouvre de nouvelles voies en bousculant les théories anciennes, c'est parce qu'il invite à s'affranchir des barrières de la pensée et à dépasser les frontières ou les cadres établis, arguant que les idées, elles, circulent librement. Un message que les deux chefs d'État ont médité et visiblement savouré à deux.