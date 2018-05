Le restaurant de René Mathieu au château de Bourglinster, La Distillerie, apparaît 4e parmi les meilleurs restaurants de cuisine végétale du monde en 2018. Ce classement, émis par We're Smart World, a fait remonter le chef belge de 21 places, puisqu'il était 25e lors de la dernière édition en 2017.

Cuisine végétale: le 4e meilleur restaurant du monde est luxembourgeois

Anne FOURNEY Le restaurant de René Mathieu au château de Bourglinster, La Distillerie, apparaît 4e parmi les meilleurs restaurants de cuisine végétale du monde en 2018. Ce classement, émis par We're Smart World, a fait remonter le chef belge de 21 places, puisqu'il était 25e lors de la dernière édition en 2017.

C'est le Franco-Espagnol Xavier Pellicer de Barcelone qui occupe la première place du classement, suivi par le restaurant Vrijmoed à Gand et Blue Hill à Tarrytown (Etat de New York, USA). Le Noma, classé meilleur restaurant du monde à plusieurs reprises par le The World’s 50 Best Restaurants, arrive à la 10e place et Michel Bras à la 13e, pour donner quelques repères supplémentaires.

«Végétal» - la réalité augmentée comme ingrédient d'un livre de cuisine Légumes, fleurs, herbes sauvages – c'est tout un royaume culinaire que René Mathieu dévoile dans son livre «Végétal». Le chef étoilé y propose 48 recettes basées sur les plantes et les saisons et nous amène à travers champs et forêts comme si l'on y était grâce à un ingrédient révolutionnaire: la réalité augmentée.

We're Smart World a été créé en 2016 par Frank Fol, président des Maîtres cuisiniers de Belgique et engagé en faveur du végétal. Avec son concept, il promeut le bien-être et le respect de l'environnement: «La mission de We're Smart est de rassembler les gens et les entreprises ayant une démarche écologique et durable, dans leur façon d’aborder et de travailler la nourriture et bien au-delà, d’apprendre les uns des autres et de se renforcer dans le seul but de permettre à notre société d’évoluer vers des solutions plus intelligentes tant pour notre corps, pour la nature que pour le monde de demain.»

René Mathieu, dont la cuisine a brillamment évolué ces dernières années, est l'auteur du très beau livre « Végétal – Mes Racines, mes recettes », publié en mars aux éditions Saint-Paul, et enrichi de vidéos en réalité augmentée, une première mondiale dans ce domaine.