(AFP) - Crossfit, boxe, football... Les sports "étiquetés" masculins se démocratisent auprès des femmes, dont l'intérêt progresse pour les activités endurantes et à forte intensité.

Le crossfit pour sculpter son corps

L'intensité des exercices exécutés en crossfit séduit les hommes comme les femmes.

©xavierarnau / Istock.com

Le crossfit, devenu une marque grâce aux compétitions, explose dans tout l'Hexagone. La discipline qui relève de l'haltérophilie (jetés, déplacements d'objets), de la gymnastique (pompes, tractions, anneaux) et du cardio (course, rameur, vélo) semble gagner le public féminin qui voit dans ses sessions hyperdynamiques le moyen de sculpter son corps en un temps record. En outre, on peut y perdre 800 calories en une demi-heure. En 2017, le nombre de boxes de crossfit affiliés en France - environ 300 - est sur le point de supplanter l'enseigne numéro 1 française l'Orange bleue, qui compte 300 salles sur tout le territoire.

La boxe pour se défouler

Les salles de boxe proposent des cours alliant boxe et fitness

©Lorado / Istock.com

La boxe, en vogue depuis les médailles d'or françaises aux Jeux olympiques d'été de Rio en 2016, va continuer à séduire les hommes comme les femmes. La plupart des salles spécialisées offrent des cours mixant boxe et fitness dont le but est de séduire une clientèle féminine qui cherche à travailler tant sa gestion du stress que sa silhouette. La boxe française ou savate pour les débutantes est recommandée à celles qui veulent démarrer en douceur, car les coups ne sont pas portés. Autre avantage, la discipline fait travailler les jambes - à la différence de la boxe anglaise qui se pratique exclusivement avec les poings - et, bien sûr les bras et la sangle abdominale.

Pour trouver un club près de chez soi : www.ffboxe.com

Le football pour la cohésion

Le foot féminin se démocratise de plus en plus.

©apomares / Istock.com

En France, 107.000 femmes licenciées pratiquent en club. Faire du foot dans le cadre de son entreprise est une alternative qui décolle en France. Pour celles qui aiment les sports collectifs et la compétition, taper dans le ballon entre collègues peut devenir très ludique, tout en musclant tout son corps. Certaines structures montent des équipes inter-entreprises comme la Rosa Bonheur, composée de 7 joueuses, constituée par la célèbre guinguette parisienne du même nom.

Renseignements auprès de la Fédération Sport en Entreprise (FFSE) : www.ffse.fr

Pour trouver un club : www.fff.fr

