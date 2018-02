La princesse Alexandra, 4e enfant et unique fille du couple grand-ducal, fête ses 27 ans ce vendredi.

Alexandra Joséphine Teresa Charlotte Marie Wilhelmine, princesse du Luxembourg, princesse de Nassau et de Bourbon-Parme, est née à la maternité Grande-Duchesse Charlotte à Luxembourg, le 16 février 1991.



La princesse Alexandra

Photo privée / Cour grand-ducale

La princesse Alexandra a suivi des études secondaires au lycée Vauban de Luxembourg où elle a obtenu un baccalauréat littéraire avec mention en 2009.



Après avoir suivi une filière "Psychologie et Sciences sociales" aux Etats-Unis, la princesse a continué ses études à Paris où elle a obtenu une licence en Philosophie avec une attention particulière pour l'éthique et l'anthropologie. Elle a terminé ses études au Trinity College à Dublin.

Depuis 2017, elle est titulaire d'un master en Etudes interreligieuses de la Irish School of Ecumenics avec une spécialisation dans la résolution de conflits.

Intéressée par la politique et l'étude des religions, la Princesse a acquis une expérience dans le domaine journalistique au Proche-Orient et en relations internationales en effectuant un stage au Conseil de sécurité des Nations Unies à New York lors de la période où le Luxembourg en fut membre non permanent.

Polyglotte, la princesse parle couramment le luxembourgeois, le français, l’anglais et l’espagnol. Elle a également de bonnes connaissances en allemand et en italien.

Sur le plan social, la Princesse s’engage comme bénévole dans l’aide aux réfugiés. Elle a également accordé son haut patronage à la Lëtzebuerger Déiereschutzliga ainsi qu'à la Fondation Lëtzebuerger Blannevereenegung.

La princesse Alexandra dans les bras de la grande-duchesse Maria Teresa à sa naissance

Archives LW / Cour Grand-Ducale