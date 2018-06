A l'occasion de la Coupe du monde de football, qui débute le jeudi 14 juin 2018, Facebook met en place toute une série de fonctionnalités afin de personnaliser son profil et de s'amuser entre amis. De quoi ravir tous les passionnés de foot parmi ses deux milliards d'utilisateurs.

Coupe du monde: soutenir son équipe sur Facebook et Messenger

A l'occasion de la Coupe du monde de football, qui débute le jeudi 14 juin 2018, Facebook met en place toute une série de fonctionnalités afin de personnaliser son profil et de s'amuser entre amis. De quoi ravir tous les passionnés de foot parmi ses deux milliards d'utilisateurs.

Tout d'abord, chaque membre du réseau pourra changer sa photo de profil avec un cadre aux couleurs de son équipe préférée. A chaque veille de match, un message apparaîtra en haut du fil d'actualité pour penser à la personnaliser. Il y aura d'autres moyens de montrer son affection pour une équipe et de l'encourager, notamment grâce à des animations sur ses publications et ses messages. Cela pourra même se faire de manière automatique. Par exemple, le simple fait de publier le texte "Allez les bleus !" sur son mur lancera une animation à l'écran.



Tout au long de la compétition, des patchs seront mis à disposition pour pouvoir partager des photos ou des vidéos amusantes avec ses amis, directement sur le réseau ou via Messenger. Facebook va ainsi proposer de nombreux masques pour se prendre en photo avec de la peinture faciale, des drapeaux ou encore des perruques aux couleurs de l'équipe de son choix. Plus fort encore, des autocollants en réalité augmentée vont permettre de faire des jongles avec des stars comme l'Espagnol Sergio Ramos. Le résultat pourra ensuite être partagé dans ses Stories ou son fil d'actualité.

Enfin, il sera possible de jouer avec ses amis via Messenger à Keepie Uppie, un petit jeu qui consiste à envoyer un ballon de football à ses amis lors d'une conversation puis à jongler avec le plus longtemps possible.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.