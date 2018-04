Comment faire ses courses avec un enfant autiste? Comment lui donner l'habitude de ranger? Des vidéos donnent des pistes pour dédramatiser ce handicap qui touche 1% des enfants.

Comment s'occuper d'un enfant autiste?

(AFP) - Ce lundi est la Journée mondiale de l'autisme, ensemble de troubles de développement du système nerveux qui touche en France 100.000 jeunes de moins de 20 ans et près de 600.000 adultes, selon les estimations des pouvoirs publics.

Sur deuxminutespour.org, une association d'aide face à ce handicap, Joker, a mis en ligne une quarantaine de vidéos pratiques.

"Le projet à terme, c'est 200 vidéos pédagogiques, quand nous aurons terminé dans les trois années à venir", dit l'orthophoniste spécialisée Priscilla Werba.

"On est tous amenés à être en contact un jour ou l'autre avec l'autisme. En apportant ces infos très concrètes, on espère lever l'appréhension. Car quand on connaît ces enfants, qu'on les comprend, ce n'est pas aussi dur que ça n'y paraît", ajoute-t-elle.

Par exemple, dans la vidéo "Aller au restaurant avec Tim", on apprend que dans ce genre d'environnement stressant, il peut être utile d'apporter un casque antibruit.

Dans "Confier Emy à notre entourage", il est conseillé de glisser dans son sac un carnet avec "ce qu'elle aime manger, ses jeux préférés, mais aussi les trucs et astuces sur son rythme, ses particularités sensorielles, ses habitudes ou bizarreries, bref, tout ce qui peut aider".

L'origine de l'autisme n'est pas connue, son traitement non plus, et la maladie nécessite une prise en charge adaptée dont sont loin de bénéficier tous les enfants atteints.

D'après l'association Autisme France, "60% des enfants et 90% des adultes" touchés n'ont pas été correctement diagnostiqués.

